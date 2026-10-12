Кандидатът за президент Илияна Йотова ще бъде в Бургаския регион на 14 октомври, сряда. В рамките на деня тя ще проведе поредица от срещи с граждани, представители на местната общественост, образованието, спорта, културните среди и различни експертни общности.

Програмата започва в Созопол, където от 11:30 часа Йотова ще се поклони пред мощите на Св. Йоан Кръстител в храм „Св. Георги Победоносец“. След това тя ще разговаря със симпатизанти в Стария град, а по-късно ще посети и Рибарското училище на остров „Св. св. Кирик и Юлита“, за да се запознае на място с напредъка на ремонтните дейности.

Следобед обиколката продължава в Бургас с посещение на болницата в ж.к. „Меден рудник“.

В 16:40 часа е предвидена пешеходна обиколка в центъра на града. Тя ще започне от ъгъла на улиците „А. Богориди“ и „А. Лермонтов“, ще премине през предизборната шатра до „Часовника“ и ще завърши на площад „Атанас Сиреков“.

В 17:20 часа Йотова ще посети Черноморския граничен координационен и информационен център за запознаване с актуалната обстановка по охраната на морските граници и сигурността.

Финалното събитие от визитата е насрочено за 18:30 часа в залата на Държавна опера Бургас. В него ще се включи и кандидатът за вицепрезидент Кирил Вълчев.

По време на посещението ще бъдат обсъдени ключови приоритети за развитието на региона, актуални обществено-политически въпроси и визията за бъдещето на страната като част от основните приоритети на платформата преди вота на 25 октомври.