Бургаската опера открива новия сценичен сезон, вижте програмата

ПРОГРАМА ЗА М. ОКТОМВРИ

ДЪРЖАВНА ОПЕРА – БУРГАС

02 октомври 2019, 19:00, Зала Опера

ОПЕРНА ГАЛА

КОНЦЕРТ

Диригент - ЦАНИСЛАВ ПЕТКОВ

участват:

Йоана Железчева- сопран

Мария Цветкова - Маджарова- сопран

Даниела Дякова- мецосопран

Йоана Кадийска - мецосопран

Яни Николов- тенор

Александър Крунев - баритон

Валери Турманов -баритон

Делян Славов- бас

Диман Панчев- бас

Костадин Мечков- бас

Оркестър на Държавна опера - Бургас

Програма:

ШЕДЬОВРИ ОТ СВЕТОВНАТА ОПЕРНА КЛАСИКА

11 октомври 2019, 19:00, Зала Опера

СВАТБАТА НА ФИГАРО

КОМИЧНА ОПЕРА ОТ В. А. МОЦАРТ

Либрето - Лоренцо да Понте

Диригент - ЦАНИСЛАВ ПЕТКОВ

режисьор - ПАВЕЛ ГЕРДЖИКОВ

Диригент на хора - НЕВЕНА МИХАЙЛОВА

Концертмайстор - ВАНЯ ЗЛАТЕВА

Художник - ЧАВДАР ЧОМАКОВ

Пластика - ГРИША РОГЛЕВ

солисти:

Граф Алмавива - Валери Турманов

Графиня Алмавива - Нона Кръстникова

Сузана - Мария Цветкова-Маджарова

Фигаро - Костадин Мечков

Керубино - Лина Пеева

Марчелина - Йоана Кадийска

Дон Бартоло - Диман Панчев

Дон Базилио - Николай Моцов

Дон Курцио - Николай Моцов

Антонио - Петър Тихилов

Барбарина - Стефка Христозова

Оркестър и хор на Държавна опера - Бургас

16 октомври 2019, 19:00, Зала Опера

ЦЕЛУНИ МЕ, КЕЙТ!

МЮЗИКЪЛ В ДВЕ ДЕЙСТВИЯ ОТ КОУЛ ПОРТЪР, ПО МОТИВИ ОТ КОМЕДИЯТА "УКРОТЯВАНЕ НА ОПЪРНИЧАВАТА" ОТ УИЛЯМ ШЕКСПИР

Превод -- Тоня Трайкова

Превод на музикалния текст -- Еделина Кънева

Диригент - Цанислав Петков

Режисьор - Александър Текелиев

Сценография и костюми- Денис Иванов

Хореография - Желка Табакова

Диригент на хора - Невена Михайлова

Концертмайстор- Йордан Ковачев

Пом. режисьори - Лина Пеева, Петър Тихолов

солисти:

Фред Греъм (Петручо) - МАРЧО АПОСТОЛОВ - гост

Лили Ванеси (Катерина) - Шмилена Султанова

Лоис Лейн (Бианка) - Нона Кръстникова

Бил Колхоун (Лученцио)- Бранимир Недков

Хари Тревър (Баптиста) - Веселин Спасов

Хети - Дарина Запрянова

Пол - Йордан Христозов

Първи гангстер - Диман Панчев

Втори гангстер - Яни Николов

Харисън Хауел - Петър Тихолов

Майкъл Лемън (Гремио) - Милен Динолов

Джек Хупър (Хортензио) - Любомир Тодорoв

Ралф - Александър Перпериев

Портиер - Вълю Тотев

Оркестър, хор и балет на Държавна опера Бургас

22 октомври 2019, 19:00, Зала Опера

СЛУЖБОГОНЦИ

МЮЗИКЪЛ В ТРИ ДЕЙСТВИЯ ОТ ПАРАШКЕВ ХАДЖИЕВ

Либрето Банчо Банов

По едноименната комедия на Иван Вазов

Диригент - ИВАН КОЖУХАРОВ

Режисьор - АЛЕКСАНДЪР ТЕКЕЛИЕВ

Сценография - ИВАН ТОКАДЖИЕВ

Художник на костюмите - ЧАВДАР ЧОМАКОВ

Диригент на хора - НЕВЕНА МИХАЙЛОВА

Танци - ГАЛИНА КАЛЧЕВА

Концертмайстор - ЙОРДАН КОВАЧЕВ

солисти:

Никола Балтов – Петър Тихолов,

Аничка – Мария Цветкова-Маджарова

баба Дона – Сребрина Славова,

Станчо Квасников – Йордан Христозов,

Хоров – МАРЧО АПОСТОЛОВ – гост,

Боздугански – Тошо Герджиков,

Терзийска – Шмилена Султанова,

Шийкова – Людмила Михайлова,

Поликсена – Лина Пеева,

Стоянка – Весела Апостолова,

Илия – Николай Николов,

Драмков – Веселин Спасов,

Чалканов – Вълю Тотев,

Какавидов – Александър Перпериев

Оркестър,хор и балет на Държавна опера - Бургас

26 октомври 2019, 11:00, Зала Опера

МАКС И МОРИЦ - ПРЕМИЕРА

ОПЕРА ЗА ДЕЦА ОТ АЛЕКСАНДЪР ЙОСИФОВ

Либрето - Банчо Банов

Диригент - Цанислав Петков

Режисьор - Александър Текелиев

Сценография - Иван Токаджиев

Костюми - Анна-Мария Токаджиева

участват:

Милен Динолов, Стефка Христозова, Тони Казакова, Бранимир Недков, Весела Апостолова, Полина Бахчеванова, Петър Тихолов, Лина Пеева, Дарина Запрянова, Милен Динолов, Любомир Тодоров, Веселин Спасов, Мирослав Димитров, Диман Панчев

Оркестър на Държавна опера - Бургас

31 октомври 2019, 19:00, Зала Опера

ТОСКА

ОПЕРА В ТРИ ДЕЙСТВИЯ ОТ ДЖАКОМО ПУЧИНИ

Диригент ИВАН КОЖУХАРОВ

Режисьор АЛЕКСАНДЪР ТЕКЕЛИЕВ

Диригент на хора НЕВЕНА МИХАЙЛОВА

Концертмайстор ВАНЯ ЗЛАТЕВА

Пом. режисьор - Петър Тихолов

солисти:

Флория Тоска - Нона Кръстникова

Марио Каварадоси - ИВАЙЛО МИХАЙЛОВ - гост

Барон Скарпия -

Анджелоти - Диман Панчев

Клисар - Костадин Мечков

Сполета - Яни Николов

Шароне - Петър Тихолов

Тъмничар - Костадин Мечков

Овчарче - Лина Пеева

Оркестър и хор на Държавна опера - Бургас