Ето кои лаборатории на „ЛИНА” са дежурни в празничните дни

За удобство на своите пациенти от Медицинска лаборатория „ЛИНА” обявяват на кои дати от почивните дни за националните празници ще имат дежурни лаборатории.

Празнично работно време – месец септември 2019

Бургас

06.09.2019

бул. „Стефан Стамболов” №132 ( Поликлиника Бургас)

07:30 - 13:30

к-с „Зорница”, бл. 75

07:30 - 13:30

к-с „Меден рудник", бл. 185

8:00 - 12:00

к-с „Меден рудник", бл. 383

8:00 - 12:00

07.09.2019

бул. „Стефан Стамболов” №132 ( Поликлиника Бургас)

07:30 - 13:30

08.09.2019

бул. „Стефан Стамболов” №132 ( Поликлиника Бургас)

07:30 - 13:30

21.09.2019

бул. „Стефан Стамболов” №132 ( Поликлиника Бургас)

07:30 - 13:30

к-с „Зорница”, бл. 75

07:30 - 13:30

к-с „Меден рудник", бл. 185

8:00 - 12:00

к-с „Меден рудник", бл. 383

8:00 - 12:00

22.09.2019

бул. „Стефан Стамболов” №132 ( Поликлиника Бургас)

07:30 - 13:30

23.09.2019

бул. „Стефан Стамболов” №132 ( Поликлиника Бургас)

07:30 - 13:30

Поморие

06.09.2019

ул. „Македония” №23

08:00 - 12:00

21.09.2019

ул. „Македония” №23

08:00 - 12:00

Варна

06.09.2019

ул. „Д-р Анастасия Железкова” №40

08:00 - 12:00

07.09.2019

ул. „Д-р Анастасия Железкова” №40

08:00 - 12:00

21.09.2019

ул. „Д-р Анастасия Железкова” №40

08:00 - 12:00

23.09.2019

ул. „Д-р Анастасия Железкова” №40

08:00 - 12:00

Ямбол

06.09.2019

ул. „Желю Войвода” № 11 (срещу ДКЦ 1)

08:00 - 12:00

21.09.2019

ул. „Желю Войвода” № 11 (срещу ДКЦ 1)

08:00 - 12:00

Графикът с дежурните лаборатории е публикуван в раздел „Новини” на официалния уебсайт на „ЛИНА” - www.lina-bg.com.