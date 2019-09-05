Ето кои лаборатории на „ЛИНА” са дежурни в празничните дни

За удобство на своите пациенти от Медицинска лаборатория „ЛИНА” обявяват на кои дати от почивните дни за националните празници ще имат дежурни лаборатории.
Празнично работно време – месец септември 2019
Бургас
06.09.2019
бул. „Стефан Стамболов” №132 ( Поликлиника Бургас)
07:30 - 13:30
к-с „Зорница”, бл. 75
07:30 - 13:30
к-с „Меден рудник", бл. 185
8:00 - 12:00
к-с „Меден рудник", бл. 383
8:00 - 12:00
07.09.2019
бул. „Стефан Стамболов” №132 ( Поликлиника Бургас)
07:30 - 13:30
08.09.2019
бул. „Стефан Стамболов” №132 ( Поликлиника Бургас)
07:30 - 13:30
21.09.2019
бул. „Стефан Стамболов” №132 ( Поликлиника Бургас)
07:30 - 13:30
к-с „Зорница”, бл. 75
07:30 - 13:30
к-с „Меден рудник", бл. 185
8:00 - 12:00
к-с „Меден рудник", бл. 383
8:00 - 12:00
22.09.2019
бул. „Стефан Стамболов” №132 ( Поликлиника Бургас)
07:30 - 13:30
23.09.2019
бул. „Стефан Стамболов” №132 ( Поликлиника Бургас)
07:30 - 13:30
Поморие
06.09.2019
ул. „Македония” №23
08:00 - 12:00
21.09.2019
ул. „Македония” №23
08:00 - 12:00
Варна
06.09.2019
ул. „Д-р Анастасия Железкова” №40
08:00 - 12:00
07.09.2019
ул. „Д-р Анастасия Железкова” №40
08:00 - 12:00
21.09.2019
ул. „Д-р Анастасия Железкова” №40
08:00 - 12:00
23.09.2019
ул. „Д-р Анастасия Железкова” №40
08:00 - 12:00
Ямбол
06.09.2019
ул. „Желю Войвода” № 11 (срещу ДКЦ 1)
08:00 - 12:00
21.09.2019
ул. „Желю Войвода” № 11 (срещу ДКЦ 1)
08:00 - 12:00
Графикът с дежурните лаборатории е публикуван в раздел „Новини” на официалния уебсайт на „ЛИНА” - www.lina-bg.com.
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