Ето кои лаборатории на „ЛИНА” са дежурни в празничните дни

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За удобство на своите пациенти от Медицинска лаборатория „ЛИНА” обявяват на кои дати от почивните дни за националните празници ще имат дежурни лаборатории.

 

Празнично работно време – месец септември 2019

 

Бургас

06.09.2019

бул. „Стефан Стамболов” №132 ( Поликлиника Бургас)

07:30 - 13:30

к-с „Зорница”, бл. 75

07:30 - 13:30

к-с  „Меден рудник", бл.  185

8:00 - 12:00

к-с „Меден рудник", бл.  383

8:00 - 12:00

07.09.2019

бул. „Стефан Стамболов” №132 ( Поликлиника Бургас)

07:30 - 13:30

08.09.2019

бул. „Стефан Стамболов” №132 ( Поликлиника Бургас)

07:30 - 13:30

21.09.2019

бул. „Стефан Стамболов” №132 ( Поликлиника Бургас)

07:30 - 13:30

к-с „Зорница”, бл. 75

07:30 - 13:30

к-с  „Меден рудник", бл.  185

8:00 - 12:00

к-с „Меден рудник", бл.  383

8:00 - 12:00

22.09.2019

бул. „Стефан Стамболов” №132 ( Поликлиника Бургас)

07:30 - 13:30

23.09.2019

бул. „Стефан Стамболов” №132 ( Поликлиника Бургас)

07:30 - 13:30

 

Поморие

06.09.2019

ул. „Македония” №23    

08:00 - 12:00

21.09.2019

ул. „Македония” №23    

08:00 - 12:00

 

Варна

06.09.2019

ул. „Д-р Анастасия Железкова” №40

08:00 - 12:00

07.09.2019

ул. „Д-р Анастасия Железкова” №40

08:00 - 12:00

21.09.2019

ул. „Д-р Анастасия Железкова” №40

08:00 - 12:00

23.09.2019

ул. „Д-р Анастасия Железкова” №40

08:00 - 12:00

 

Ямбол

06.09.2019

ул. „Желю Войвода” № 11 (срещу ДКЦ 1)

08:00 - 12:00

21.09.2019

ул. „Желю Войвода” № 11 (срещу ДКЦ 1)

08:00 - 12:00

 

Графикът с дежурните лаборатории е публикуван  в раздел „Новини” на официалния уебсайт на „ЛИНА” - www.lina-bg.com.

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