Гонка на плажа в Слънчев бряг: Охранители преследваха 15-годишен крадец, ударил и обрал англичанин

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снимка интернет

Охранители на плажа в Слънчев бряг преследваха и хванаха крадец, който се оказа 15-годишен старозагорец.

В Районно управление – Несебър е получено съобщение от 35-годишен английски турист, отседнал в Слънчев бряг. Той се оплакал, че час по-рано на плажната алея в курортния комплекс е бил ударен в лицето от непознато момче, което издърпало от ръката му портфейл с  45 лева, лични документи и вещи.

След кратко преследване нападателят е задържан от охранители на плажа, които го предали на полицейските служители – установено е, че това е 15-годишен криминално проявен старозагорец. По случая е бързо полицейско производство.

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