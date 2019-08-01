Кметът на Българово за убития поклонник Коста Янков: Беше позитивна личност

По няколко версии работят разследващите за убийството на възрастен мъж, участник в похода „Светият път”. Тялото на 77-годишния Коста Янков беше открито край пернишкото село Дрен, съобщи Нова тв.

До него поклонническата група достига в събота. Местните хора посрещат шествието тържествено. Коста Янков обаче не бил с групата в момента, в който тя пристигнала в Дрен. Обикновено той изоставал заради проблеми с очите. Придвижвал се успоредно, но по асфалтови пътища. И когато в съботния ден останал в Долна Диканя уверил останалите, че знае откъде да мине и как да стигне до Дрен.

„Не личеше, че има проблем със зрението, въпреки че трудно различаваше хора от близко разстояние", обясни кметът на град Българово - Йордан Йорданов.

„Той имаше къща в Българово, но отиде да живее в землището на друго място. Той не е конфликтна личност, беше позитивен човек”, обяснява кметът.

От полицията изключват вероятността убийството да е извършено от друг човек от поклонническата група. Мъжът не е носил пари в себе си. Разследването продължава.