Театри, опери и филхармонии са отчитали завишен брой продадени билети и повече места от действителния капацитет на залите, за да получават по-големи държавни субсидии. Това показват два одитни доклада на Сметната палата, приети през ноември 2026 г. Проверките обхващат управлението на публичните средства и дейността на Министерството на културата през периода 2023-2025 г., както и годишния му финансов отчет за миналата година.

Според одиторите действащият модел за финансиране на базата на продадените билети – т. нар. "делегирани бюджети" – не позволява осъществяването на eфективен контрол. Министерството разчита изцяло на справки, подавани от самите културни организации, без да има необходимите механизми за проверка на информацията. Данните за субсидиите се въвеждат ръчно в обобщени Excel файлове, което създава риск от грешки. Липсва и контрол в края на годината дали всички приходи от билети, въз основа на които са отпуснати субсидии, действително са били преведени на министерството.

Не е осигурен достатъчен контрол и върху спазването на изискванията за уреждане на авторските права и участието на минимум 50% собствен творчески състав в представленията, се казва в доклада.

Проблеми във всички 18 проверени

Проверени са 18 държавни културни института, подбрани чрез анализ на риска и на случаен принцип. Одиторите са анализирали подробно отчетените приходи от продажба на билети през ноември на всяка от трите проверявани години - 2023, 2024 и 2025 г.

Проблеми, свързани със системата за контрол, са установени във всички 18. Нарушения, свързани с превишаване на капацитета на залите, лимитите за турнета и допустимите ценови прагове, са констатирани в Плевенската филхармония, Държавната опера в Русе и Театрално-музикалния и продуцентски център във Варна.

Разминавания между заложените и отчетените субсидии и действително преведените на Министерството на културата суми са установени в Драматичния театър "Н. О. Масалитинов" в Пловдив, ТМПЦ – Варна, Музикално-драматичния театър във Велико Търново, Софийската филхармония, Симфониета – Враца, и Държавната опера в Пловдив.

При Драматично-кукления театър "Иван Радоев" в Плевен и Младежкия театър "Николай Бинев" в София са открити несъответствия между официалните финансови отчети и справките, въз основа на които се определят субсидиите.

Неправомерни разходи за заплати

Одиторите установяват четири основни причини за натрупването на задължения от държавните културни институти. Сред тях са неправомерното увеличаване на разходите за заплати и бонуси, недостатъчният контрол от страна на Министерството на културата, забавените плащания и липсата на определени от ведомството лимити, както и пропуските в нормативната уредба.

Сред културните институти с най-големи задължения през проверявания период са ТМПЦ - Варна, Държавната опера в Пловдив, Сатиричният театър "Алеко Константинов", Държавната опера в Стара Загора, Драматичният театър в Пловдив, Театър "Българска армия", Софийската опера и балет, Драматично-кукленият театър в Хасково и Младежкият театър в столицата.

Смолянският театър - 3.6 млн. разходи без счетоводство

Особено тревожни са констатациите за Родопския драматичен театър "Николай Хайтов" в Смолян, който беше един от центровете на т. нар. "театрална афера" преди две години.

На 27 септември 2024 г. прокуратурата в Пловдив е иззела компютърната техника, съдържаща счетоводните данни на театъра до 31 май 2023 г. Техниката е върната през 2025-а, но без налична счетоводна информация. За периода от 1 юни 2023 г. до 31 август 2024 г. счетоводството е било възложено на външна кантора. При смяната на главния счетоводител през есента на 2024 г. е установено, че счетоводната информация за този период изцяло липсва.

Не са открити действащи договори, регистри на договорите, първични счетоводни документи, договори с разпространители на билети, документи за разходи за външни услуги, както и документация за авторските права за 2022 г. Новото ръководство на театъра е съставило инвентарната книга за 2024 г. въз основа на листове, намерени в кабинета на бившия директор, и информация, предоставена от Министерството на културата.

През януари 2025 г. чрез частен съдебен изпълнител на театъра са предадени около 4000 PDF файла с информация за трудовите възнаграждения. Хронологичните счетоводни записи обаче продължават да липсват. В резултат проверяващите не могат да потвърдят разходи за заплати и осигуровки в размер на над 3,6 млн. лева, отчетени между 1 януари и 30 септември 2024 г. – именно периодът, в който бяха източвани средства от театрите с фиктивни назначения на десетки "артисти".

5 министри за 3 години, текучество в администрацията

Сметната палата констатира и съществени слабости в управлението на самото Министерство на културата.

През проверявания тригодишен период са извършени пет смени на министри, съпроводени от безкрайни кадрови промени в администрацията. Прекратени са 164 трудови и служебни правоотношения, а нововъзникналите са 186. Най-сериозно е текучеството именно в звената, отговорни за финансовото управление и сценичните изкуства.

Одиторите са установили още заемане на ръководни длъжности без конкурс, грешки при изчисляването на обезщетения и сключване на извънтрудови договори за дейности, които съвпадат със служебните задължения на щатни служители. Според Сметната палата тези практики поставят под риск способността на министерството да изпълнява основните си функции.

Това е третата поредна година, в която Министерството на културата получава отрицателна оценка. При предишните два одита - за 2023 и 2024 г., документи и информация за управлението на бюджетната програма "Сценични изкуства" са били предадени на прокуратурата заради съмнения за извършени престъпления. Въпреки установените тогава нарушения и през 2025 г. не е въведена единна система за продажба на билети в държавните културни институти, нито министерството е изисквало справки от билетните системи за всяко отделно представление, които да позволят проверка на отчетените приходи.