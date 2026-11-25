24-часовото издирване на лъвица в покрайнините на Истанбул, което предизвика паника сред местните жители, придоби неочакван обрат, след като турските власти заявиха, че такова животно всъщност не съществува.

Валията на Истанбул мобилизира екипи от експерти по защита на животните, полиция и армейски части за издирването на лъвицата, след като тя била "забелязана“ и дори бяха разпространени два видеоклипа, на които се вижда как животното се разхожда из престижния квартал Ускумрукьой.

Жителите бяха предупредени да останат по домовете си, а Белградската гора, район с площ 54 квадратни километра, разположен северно от Истанбул, беше отцепен.

Промяна в позицията

В понеделник вечерта обаче властите промениха позицията си, като заявиха, че след преглед на нови кадри е станало ясно, че животното "не е лъв, нито представител на друг вид големи котки“.

Новината предизвика интерес и в американските медии.

"Районът беше обследван по въздух с дрон, оборудван с термовизионни камери, а на земята от наши екипи. Бяха поставени примамки, използвани бяха и фотокапани със сензори за движение", се казва още в изявлението, цитирано и от NBC news.

"Теренните проучвания не доведоха до откриването на никакви конкретни доказателства за присъствието на лъв в района", добавят турските власти.

Внезапната промяна остави мнозина в недоумение - те се питаха кое животно би могло да бъде сбъркано с лъвица, като някои предположиха, че става въпрос за едро куче. Други публикуваха в социалните мрежи подигравателни видеа с домашни котки, питайки дали това е въпросната лъвица.

Дори след изявлението на канцеларията на губернатора, медиите разпространиха пореден видеозапис, на който се вижда как животно излиза от храсталаци, и попитаха читателите си дали е възможно това да е лъв.

Шуменската пантера

Случаят с "лъвицата от Истанбул" няма как да не ни връща към шуменската пантера. Припомняме, че първият сигнал за "голяма черна котка", която се разхожда в Шуменското плато се появи през лятото на 2025 година.

През юни полицията дори потвърди, че има сигнал и следи от голям хищник, дори беше изпратено предупреждение чрез чрез BG-Alert.

Така в издирването на "шуменската пантера" се включи полиция, жандармерия, горски служители и специалисти от Варненския зоопарк. Използвани бяха са дронове с термокамери и фотокапани.

За безопасност в Шуменското плато дори бяха въведени ограничения за достъп. Появиха се спекулации, че пантерата не може да стои само на едно място и може да е "мигрирала" навсякъде в България.

Към днешна дата няма официална информация дали хищникът съществува или къде се намира.