Главна дирекция "Гранична полиция" излезе с официална информация за заловените 35 нелегални мигранти в Черно море край Резово тази сутрин. По първоначални данни пришълците са от Афганистан и Пакистан и са задържани в ГПУ-Царево.

Тази нощ служители от Локалния координационен център – Созопол засичат чрез Интегрираната система за наблюдение "Синя граница" лодка на около 3 морски мили североизточно от Резово.

Към мястото веднага се насочват дежурният граничен полицейски кораб 513 и по брега два наряда от Гранично полицейско управление – Царево. Проведена е операция по търсене и спасяване на хора, плаващи с гумена лодка.

Около 06.20 часа граничните полицаи са установили и задържали 35 нелегални мигранти, по първоначални данни афганистанци и пакистанци.

Отведени са към плаж Бутамята, където им е извършен медицински преглед. Те са в добро здравословно състояние.

Незаконните мигранти са задържани в ГПУ-Царево, работата по случая продължава.