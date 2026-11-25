Пет са последователните почивни дни около Коледа и още три за Нова година.

Коледните празници започват на 24 декември - четвъртък, и продължават до 28 декември, понеделник, включително. Тъй като вторият ден на Коледа - 26 декември, се пада в събота, първият работен ден след празниците също ще бъде неприсъствен.

Последните три дни от годината - 29, 30 и 31 декември, са редовни работни дни. Новата 2027 г. се пада в петък, което, заедно с последващите събота и неделя, осигурява още три последователни дни за почивка.

Ако предпочитате да вземете три дни отпуск, ще почивате общо 11 дни - от Бъдни вечер до 3 януари включително. Първият редовен работен ден през новата година ще бъде 4 януари, понеделник.

Коледната ваканция за учениците от всички класове ще продължи 11 календарни дни – от 24 декември 2026 г. до 3 януари 2027 г. включително. Децата ще се върнат в класните стаи на 4 януари, а следващата им по-продължителна почивка ще бъде в края на месеца. Междусрочната ваканция е от 30 януари до 2 февруари включително. Вторият учебен срок ще започне на 3 февруари 2027 г

Работещите на 24, 25 и 26 декември, както и на 1 януари, имат право на най-малко двойно възнаграждение, независимо дали трудът им е извънреден. Ако положеният труд е и извънреден, заплащането достига минимум четирикратния размер на обичайното възнаграждение, съгласно разясненията на Главната инспекция по труда.

Важно е да се прави разграничение между официалните празници и допълнителните неприсъствени дни. На 28 декември, който компенсира съвпадането на Коледа със събота, не се дължи автоматично двойно възнаграждение. Заплащането зависи от организацията на работното време и от това дали положеният труд е извънреден.