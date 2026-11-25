С повишена кръвна захар и влошени здравословни показатели се оказа столичният бизнесмен Асен Василев, който със скорост 251 км/ ч уби на място с джипа си директорката на училище "Св.св. Кирил и Методий" в Карнобат на АМ "Тракия". Днес, 16 дни след трагедията на 341-вия километър, той бе доведен под конвой в Бургаския окръжен съд, където прокуратурата ще поиска той да остане под стража.

Припомняме, че управляваният от 66-годишния Василев джип „Ауди Q8“ връхлетял отзад хондата, управлявана от Маргарита Паскалева по пътя в посока от Карнобат към Бургас.

Само преди дни Окръжната прокуратура в Бургас привлече Василев като обвиняем по чл. 342, ал. 3 от Наказателния кодекс за умишлено причиняване на смърт вследствие на нарушение на правилата за движение. Квалификацията е значително по-тежка от обичайната при катастрофи с причинена смърт по непредпазливост.

11 различни нарушения на Закона за движение по пътища имал обвиняемия през последните две години, стана ясно днес в хода на съдебното заседание. Съдът ще се произнесе в 14.30 часа.