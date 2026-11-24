Бургас отбелязва празника на града със завръщането на автомобилното състезание „Никулден“. Последното издание е било през 2003 година и поставя началото на „Писта Бургас“ – утвърден кръг в календара на Българската автомобилна федерация.

Надпреварата ще се проведе на 6 декември по новоизградената пътна мрежа на Индустриален и логистичен парк фаза 2, зад хипермаркет „Мосю Бриколаж“ в Бургас.

От 9 часа са свободните тренировки, след които започват квалификации, а стартът на финалите е в 12 часа.

През деня програмата ще бъде допълнена с демонстрации по картинг и стънт шоу с мотори. Организатори са Община Бургас и Автомобилен спортен клуб „Вромос Рейсинг“.