Спортни зали и плувни басейни в Бургас ще бъдат затворени от 12:00 часа на 25 ноември до 8:00 часа на 26 ноември заради планови строително-монтажни и ремонтно-възстановителни дейности по водоснабдителната система „Камчия“. Причина за преустановяването на работата на обектите е предстоящото спиране на водата в града.

За посочения период няма да работят спортна зала „Младост“, спортна зала „Никола Станчев“, спортна зала „Нефтохимик“, спортен център „Славейков“, плувен басейн „Парк Арена ОЗК“, плувен басейн „Меден рудник“, плувният басейн в учебния корпус на ПМГ и ГРЕ, както и залата по бокс на СК „Меден рудник“.

Мярката е свързана с планираните работи на съоръжение по трасето на деривационния участък на водоснабдителната система „Камчия“, която захранва пет общини в Бургаска област. В Бургас водоподаването ще бъде преустановено от 12:00 часа на 25 ноември до 8:00 часа на следващия ден. В Несебър водата ще бъде спряна от 8:00 до 18:00 часа на 25 ноември, а в Поморие от 6:00 часа в сряда до 6:00 часа в четвъртък. Най-продължително ще бъде прекъсването в южните селища и вилни зони около Бургас, а в ниската зона на комплекс „Меден рудник“ захранването се очаква да бъде възстановено в 15:00 часа на 26 ноември, тоест след края на периода, за който са затворени спортните обекти. От водоснабдителното дружество предварително се извиниха на абонатите за неудобството.