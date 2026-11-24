В очакване на Никулден, тази година очакваната цена за килограм на шарана е около 5-6 евро. На най-големия рибен пазар в Бургас търговците очакват първите количества да пристигнат в края на седмицата или от 1 декември.

В момента при липса на шаран, на пазара се намира прясна черноморска риба. Тази есен морето е било особено щедро на паламуд, чиято цена е паднала от около 6 евро в началото на есента до 4 евро за килограм в момента. Предлагат се още чернокоп и сафрид, предава bTV.

Според представители на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури сезонът е бил успешен както за любителите, така и за промишлените рибари. Атаките с дронове в Черно море са оказали сравнително слабо влияние върху риболова. Причината е, че повечето риболовни дейности се извършват в 12-милната зона, а през този период пасажите се движат по-близо до брега.

Преди Никулден и тази година Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) ще направи засилени мерки. Акцията е стартирала от 23 ноември и ще продължи до празника - 6 декември.

За какво следи БАБХ

Инспекторите следят за правилното съхранение на рибата и рибните продукти, наличието на документи за произход и проследимост, както и за спазването на изискванията при транспортиране и продажба.

Сред най-честите нарушения са неправилното съхранение на риба, липсата на документи за произход, транспортирането с нерегистрирани по Закона за храните превозни средства и липсата на документация по системата за самоконтрол.

Търговците съветват купувачите да обръщат особено внимание на външния вид на рибата. Прясната риба трябва да има бистри, тъмни и изпъкнали очи, а хрилете ѝ да са светли. Хлътналите и помътнели очи са признак, че рибата не е достатъчно прясна.