Над 2410 автомобила, отнети от шофьори, управлявали превозните средства след употреба на алкохол и наркотици, е продала Националната агенция за приходите от началото на въвеждане на мярката - септември 2023 г.

Колите са обявени в 956 публични продажби, като за тях приходната агенция е получила близо 2,6 млн. евро.

В 199 от случаите автомобилите са били в съсобственост, като другите съсобственици са платили половината от стойността на превозното средство, за да го задържат. НАП е предоставила на различни ведомства 215 от отнетите в полза на държавата коли, а други 109 са бракувани и унищожени.

Общо 5 464 са конфискуваните превозни средства, подадени със съдебен акт към НАП от септември 2023 г. до края на октомври тази година. В различни етапи от подготовката за продажба и обявяването им на търг са 2727 коли.

Преди да бъде обявен на търг, всеки от тези автомобили преминава през две законовоопределени фази, уточняват от приходната агенция. През първата се проучва документално колата - има ли наложени върху нея запори, принудителни административни мерки, местонахождение, състояние и др. Към момента 732 от отнетите коли са във втората фаза, при която се оценява превозното средство преди да бъде обявено на търг.