Жителите на пет общини в Бургаска област, захранвани от водоснабдителна система „Камчия“, трябва да се подготвят за прекъсвания във водоподаването от сряда, 25 ноември. Причина са планирани строително-монтажни работи на съоръжение по трасето на деривационния участък.

Режимът на спиране ще бъде различен за отделните населени места. В Несебър водата ще бъде спряна от 8:00 до 18:00 часа на 25 ноември. В Поморие прекъсването ще продължи едно денонощие: от 6:00 часа в сряда до 6:00 часа в четвъртък, 26 ноември. В Бургас водоподаването ще бъде преустановено от 12:00 часа на 25 ноември до 8:00 часа на следващия ден.

По-продължително ще бъде прекъсването в южните селища и вилни зони около Бургас. От 13:00 часа в сряда до 10:00 часа в четвъртък без вода ще останат кварталът „Крайморие“, селата Маринка, Твърдица, Димчево, Росен, Равна гора и Атия, включително кварталът „Миньор“ и местното поделение. Засегнати са още вилните зони „Росенец“ и „Черниците“, парк „Росенец“, хижа „Странджа“, местността „Митков мост“ и къмпинг „Градина“.

Най-късно захранването ще бъде възстановено в ниската зона на бургаския комплекс „Меден рудник“. Там водата ще спре в 23:00 часа на 25 ноември, а нормалното водоподаване се очаква в 15:00 часа на 26 ноември.

От водоснабдителното дружество предварително се извиняват на абонатите за причиненото неудобство.