Община Бургас ще се възползва от възможностите на държавния фонд „Флаг“, за да съфинансира свои проекти, за които вече е получила европейско финансиране. Предложението на кмета Димитър Николов беше подкрепено и от общинските съветници на днешното заседание на местния парламент. Фонд „Флаг“ не е търговска банка, а финансов инструмент на държавата, чрез който тя стимулира общините да кандидатстват по европейски проекти, подчерта кметът Николов. „Расте броят на общините, които не ползват европейско финансиране, защото се страхуват. В същото време стоят неусвоени европейски средства и за да стимулира държавата общините да ги ползват, тя ги стимулира със средства от държавния бюджет. Това са държавни средства, а не на търговските банки. Фонд флаг е 100% финансова институция, а не банка и отпуска пари само на тези, които търсят съфинансиране на вече одобрени проекти“, обясни по време на дебатите кметът Димитър Николов. Той уточни, че проектите, които сега ще се съфинансират чрез фонда са повече заради нестабилната през последните три години политическа обстановка. „За това време всичко се компресира. Заради това, че през 6 месеца бяхме на избори, всичко се връщаше. И тези проекти, които трябваше да се случат преди три или две години се случват тази година“, допълни Димитър Николов.

Проектите, за които Община Бургас ще получи подкрепа от фонд „Флаг“ са:

„Устойчива и Интелигентна градска инфраструктура за активност, здравословен начин на живот и образование на територията на гр. Бургас";

„Изграждане на иновативен, високотехнологичен, академичен центьр за интегриране на съвременни образователни и технологични инициативи, насърчаващ растежа на знанието и икономическия напредък“;

„Бургас в подкрепа на икономическата активност";

,,Интелигентна градска инфраструктура за устойчив транспорт и пътна безопасност в Община Бургас";

„Създаване на интегрирана иновативна инфраструктура за наука, технологии и предприемачество в Бургас - ИноБургас- Бъдещето започва от тук“;

„Прилагане на зелени мерки за по-чист въздух на територията на Община Бургас“;

„Прилагане на общински планове за устойчива градска мобилност за преход към климатично неутрално и устойчиво на климатичните промени общество" (LIFE22-IPC-BG-LIFE-SIP CLIMA-SUMP);

„Повишаване готовността на област Бургас за предотвратяване и овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации";

„Подобряване на инфраструктурата за минерални води от сондаж Б-108, находище „Изворище".