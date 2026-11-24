850 ученици от Бургас и още три области на страната се включиха в Третите ротариански математически празници, които се проведоха на 22 ноември в ППМГ „Академик Никола Обрешков“ – Бургас. За три години инициативата на Ротари клуб Бургас се превърна в мащабен образователен проект, който вече обединява деца, учители, родители и доброволци от България и Турция.

Състезанието събра участници от различни населени места в областите Бургас, Варна, Сливен и Ямбол. Интересът към него нараства с всяка изминала година – от 403 ученици през 2024 г. до над 770 през 2025 г. и 850 през настоящата година.

Над 60 доброволци и квестори посрещаха малките математици, раздаваха състезателните номера и ги насочваха към класните стаи. Малко по-късно оживлението отстъпи място на тишината и съсредоточеността на участниците, които решаваха специално подготвените за тях задачи.

Особено вълнуващо бе участието на първокласниците, които само преди два месеца за първи път са прекрачили училищния праг. За тях бяха разработени илюстрирани задачи, съобразени с възрастта им. Още в 10:50 ч. първият малък математик предаде своята състезателна работа.

Всички участници ще получат сертификат за участие – признание за положените усилия, независимо от бъдещото им класиране.

Ротарианските математически празници са създадени с идеята да привлекат не само учениците, които традиционно участват в математически олимпиади и състезания, но и онези, които тепърва откриват своите способности и интерес към предмета. Затова от самото начало участието е безплатно, а всички разходи по подготовката и провеждането се поемат от организаторите и техните партньори.

„За нас е важно всяко дете да има възможност да провери знанията си, да открие способностите си и да изпита удовлетворението от самостоятелно намереното решение. Радваме се, че толкова много деца избират да прекарат част от почивния си ден с математиката, а родители и учители ги насърчават в този избор“, споделят организаторите от Ротари клуб Бургас.

Партньори на инициативата са ППМГ „Академик Никола Обрешков“, Съюзът на математиците в България и Община Бургас. Специална благодарност организаторите отправят към директора на гимназията Милена Андонова и заместник-директора Соня Димова за доверието и съдействието.

Състезателните задачи са разработени от екип под ръководството на Динко Раднев – един от водещите преподаватели по математика в България с богат опит в международните математически състезания.

В организацията се включиха над 60 доброволци и квестори от всички Интеракт клубове в Бургас, Ротари клуб Бургас, Ротари клуб Бургас Пиргос и Ротаракт клуб Бургас Пиргос. Сред тях са и млади хора, които са започнали своя път като интерактори, а днес вече са ротарактори. Важна част от общността около инициативата са и учителите, които популяризират състезанието и насърчават учениците си да участват, както и родителите, които подкрепят интереса на децата към знанието и пътуват с тях от различни населени места.

„Доверието и съпричастността на родители и учители са сред най-ценните постижения на тези три години. Заедно изграждаме общност около образованието и създаваме повече възможности за развитие на децата“, посочват от Ротари клуб Бургас.

Едно от най-значимите постижения на проекта е възможността създаденият в Бургас модел да бъде приложен и в други населени места. Тази година инициативата направи и първата си международна стъпка. Към нея се присъединиха ротариански клубове от Дистрикт 2440 в Турция – Бодрум, Айдън, Мугла, Мармарис, Денизли, Бурса и Балъкесир.

През следващите две до три седмици предстои проверката на състезателните работи, след което ще бъдат обявени резултатите и ще се проведе награждаването.

През пролетта на 2027 г. Бургас ще бъде домакин на международния финален кръг, в който ще се срещнат най-добре представилите се млади математици от местните състезания в България и Турция.

През 2027 г. Ротари клуб Бургас ще отбележи 90 години от своето основаване. През своята история клубът е реализирал множество инициативи в подкрепа на образованието и развитието на местната общност.

Ротарианските математически празници са естествено продължение на тази традиция. За три години инициативата отчита над 2000 участия само в Бургас, устойчиви партньорства и ангажираността на стотици семейства, учители, доброволци и съмишленици.

Проектът се развива през три последователни ротариански години и обединява все повече хора около образованието – една от основните области на фокус на Ротари.

Президентското послание на Ротари Интернешънъл за настоящата ротарианска година е Create Lasting Impact – „Създаваме трайно въздействие“.

„А какво по-трайно въздействие бихме могли да създадем от това да насърчим едно дете да учи, да мисли самостоятелно и да развива способностите си?“, споделят организаторите.

Повече информация за инициативата и предстоящия международен финален кръг може да бъде намерена на официалния сайт: https://maths.rotary-bourgas.org/.