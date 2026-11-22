Кметът на община Камено Жельо Вардунски и заместник-областният управител на Бургас Георги Маджаров прерязаха лентата на новия младежки център в Камено. Центърът е в обновената сграда на старото училище „Христо Ботев“, на ул. „Димитър Благоев“ № 1А. За откриването дворът на училището се изпълни с деца и родители и пред тях беше представена програмата на центъра. На събитието присъстваха и председателят на Общинския съвет – Камено, Радослав Балтаджиев, народният представител от „Прогресивна България“ Пламен Карашев, директорът на РДПБЗН – Бургас, старши комисар Николай Николаев и Георги Георгиев, директор по управление на персонала и административните въпроси в „Лукойл Нефтохим Бургас“.

„В училище „Христо Ботев“ са учили поколения каменци. Много от тях още помнят в коя стая са били в първи клас, до кого са седели на чина и с кого са играли в двора. Особено ми е скъпо, че днес по същите коридори се чуват гласовете на техните внуци. Искам децата да идват тук с желание и да срещат хора, които ги насърчават. А след години, когато минават покрай тази сграда, и те да имат какво да разкажат за времето, прекарано тук“, каза в приветствието си кметът Жельо Вардунски.

Младежкият център ще предлага занимания по роботика и програмиране, спорт и клубове по интереси. Най-малките ще играят в зали с меки настилки, а за обученията има помещения с мултимедийно оборудване. Сградата разполага още с учебна стая, актова зала и физкултурен салон. За работа с деца със специални образователни потребности е оборудвана сензорна стая. В двора има спортно игрище и кът с маси за тенис и шах и джаги. Екипът на центъра ще организира обучения и кръжоци. Обновяването и оборудването на центъра са на обща стойност 150 000 евро. Част от сумата е осигурена от бюджета на Община Камено, а останалата част – чрез дарения от „Лукойл“ и „Сънотек“.

По време на церемонията кметът Жельо Вардунски и председателят на Общинския съвет Радослав Балтаджиев отличиха световния шампион по кикбокс от Камено Алекс Жеков и неговия треньор Васил Вълков. Бургаският художник Али Муталибов подари своя творба за новия дом на знанието в Камено.