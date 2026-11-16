Цените на основни хранителни продукти на едро са се повишили през последната седмица, показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата.

Най-сериозно поскъпване при млечните продукти се отчита при киселото мляко, което е поскъпнало с близо 6%. Кофичка от 400 грама с масленост 3% се търгува за около 0,80 евро. Кравето сирене е поскъпнало с над 2% до приблизително 6 евро за килограм, а пакетче масло от 125 грама струва средно 1,44 евро.

При зеленчуците най-голямо увеличение има при доматите. За седмица цената им е нараснала с над 12% до 2,26 евро за килограм. Тиквичките са поскъпнали със 7%, зелените чушки с 8,16%, а червените с 5,2%. В същото време зелето е поевтиняло с 10,3% до 0,56 евро за килограм. Спад се отчита и при морковите и зелената салата.

Увеличение на борсовите цени има още при брашното, ориза, захарта, олиото, лещата и боба. Брашното е поскъпнало със 7%.

Според данните на Националния статистически институт през октомври потребителските цени са се увеличили с 1,2% спрямо предходния месец. Годишната инфлация достига 6% спрямо октомври 2025 г.

Най-голямо месечно поскъпване е отчетено при облеклото и обувките със 7,4%, следвани от развлеченията, спорта и културата със 7% и образователните услуги с 2,5%.

При хранителните продукти и безалкохолните напитки увеличението е 0,6%. Цените на алкохола и тютюневите изделия са нараснали с 1,1%, а тези на застрахователните и финансовите услуги с 0,7%.

Ръст от 0,4% е отчетен при здравеопазването, стоките и услугите за домакинството, личните грижи и информационните и комуникационните услуги. Ресторантите и хотелите са поскъпнали с 0,3%, колкото и групата „Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива“.

При транспортните услуги не се отчита промяна през октомври.