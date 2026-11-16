Под палката на Иван Кожухаров на 17 ноември от 19 ч. в залата на Операта ще бъде представен мащабният спектакъл на операта от Верди

След години отсъствие от бургаската сцена, през м. февруари 2026 г. бе блестящ спектакълът в залата на Операта с нова постановка на шедьовъра от Джузепе Верди „Набуко“, представен изцяло в мултимедийна среда. Епичната опера бе представена и пред многобройна интернационална публика на фестивала "Опера на светилището" 2026 на сцената под звездния купол на Бегликташ през м. август т. год.

Спектакълът е посветен на 90‐годишнината от рождението на големия български бас със световна кариера и признание Никола Гюзелев.

Представлението бе предвидено за 10 ноември, но поради заболяване на солист бе отложено за 17 ноември. Великолепен е целият артистичен състав на "Набуко". Именитият български баритон Александър Крунев ще се представи в знаковата роля на Набуко, цар на Вавилон. Забележителното драматично сопрано Йоана Железчева, носител на тазгодишната награда "Емил Чакъров", ще се превъплъти в ролята на злата вавилонска принцеса Абигайл. Внушителният бас Делян Славов ще влезе в ролята на еврейския първосвещеник Захария, прекрасното мецосопрано Мария Юрковская ще изпълни ролята на Фенена, тенорът с кадифен глас Яни Николов ще се превъплъти в образа на Измаел, Костадин Мечков, с дълбок басов тембър – ще бъде в ролята на Върховния жрец на Вавилон, сопраното с красив мощен глас Людмила Михайлова – в ролята на Анна, сестрата на Захария. чудесният тенор Милен Динолов – в образа на Абдало, който е верен на господаря си – и в добри дни, и в моменти на изпитания и го повежда към просветлението и надеждата.

Залата на Операта ще се огласи от ангелогласните солисти и хор, под съпровода на чудесните музиканти, които ще пресътворят историята за жестокия цар на Вавилон Навуходоносор, неговата властна дъщеря Абигайл, първосвещеника на поробения еврейски народ Захария, влюбените Фенена и Измаел, разделени от вярата, но обединени от любовта – древна, но съвременно звучаща история за силата на молитвата, за прозрението, изкуплението и всесилната сила на прошката.

Като своеобразен химн на сливането на историческите послания и прекрасната музика на сцената на Бургаската опера ще прозвучи знаменитият "Хор на евреите", когато сякаш и земните сили притихват, за да дадат израз на небесната мелодия. Емблематичният хор носи носталгичната нега на тъгата, но и вездесъщата сила на надеждата.

За втори път на сцената на Бургаската опера "Набуко" ще бъде представена с мултимедийна среда, в която ще оживеят еврейски реликви и свещени писания, както и артефакти от Древен Вавилон – емблематичните лъвове от Портата на Ищар, едно от Седемте чудеса на света – Висящите градини на Семирамида, загадъчна Луна, осветяваща лъкатушещия път на земните създания – търсещи справедливост и уповаващи се на небесните знаци, тайнствени горски пейзажи и величествени водопади.

Не пропускайте уникалната възможност да съпреживеете драматичната история на Вердиевия шедьовър „Набуко“ и да станете свидетели на въздействащата красота на музикално‐сценичното изкуство в синхрон с майсторското изпълнение на именити оперни артисти под диригентската палка на всепризнатия майстор на емоционалната и едновременно с това - изключително прецизна, диригентска палка на Иван Кожухаров – на 17 ноември от 19:00 часа в залата на Държавна опера – Бургас.

Операта „Набуко“ ще бъде представена в мултимедийна среда, в която ще оживеят еврейски реликви и свещени писания, както и артефакти от Древен Вавилон. Скалните масиви ще се претворят в тайнствени реликви и историчски артефакти от древни времена – емблематичните лъвове от Портата на Ищар, едно от Седемте чудеса на света – Висящите градини на Семирамида, загадъчна Луна, осветяваща лъкатушещия път на земните създания, търсещи справедливост и уповаващи се на небесните знаци, тайнствени горски пейзажи и величествени водопади, символизиращи и човешкото падение, и пречистващата сила на просветлението и въздигането на духа.

Режисьор на новата адаптация на „Набуко“ в мултимедийна среда е проф. д-р Александър Текелиев. Асистент-режисьори на постановката са Лина Пеева и Петър Тихолов. Диригент на хоровия състав е Александър Чепанов, пластиката е дело на Галина Калчева, репетитор на балета е Марина Змеева-Маркова. Костюмите на „Набуко“ са създадени от Денис Иванов, концертмайстор е Христо Белчев, мултимедията е дело на Никола Пешев.

Билети за "Набуко": на касата на Операта, Билетен център "Часовника", както и в мрежите на Grabo и Eventim.