Общо 14 души продължават лечението си в болници след тежката верижна катастрофа на автомагистрала "Тракия", при която загинаха 13 души. Пострадалите са настанени в лечебни заведения в София, Бургас, Сливен и Ямбол.

Двама от ранените остават в болница "Сърце и мозък" в Бургас. Единият е румънски гражданин, който все още е в тежко, но стабилно състояние, съобщи БНТ.

Мъжът е изведен от медикаментозна кома и от петък диша самостоятелно. Той е контактен и с устойчиви жизнени показатели, но продължава да бъде под наблюдение в реанимация.

При катастрофата е получил тежки травми на гръдния кош и корема, включително множество счупвания на ребра, гръдна кост и лопатка.

По думите на началника на реанимацията д-р Валентин Милев пациентът вече не е в критично състояние, но остава рискът от усложнения заради контузия на белия дроб. Предстои контролен скенер, след който лекарите ще преценят дали са необходими допълнителни операции.

Другият пациент е 37-годишен детски инфекционист от Бургас, който е получил счупвания на лявата китка, десния лакът и дясната подбедрица.

Той е бил опериран още в деня на катастрофата, а след три дни в реанимация състоянието му е стабилизирано. В петък е преместен в клиниката по травматология.

Днес му предстои нова операция за допълнително стабилизиране на счупванията в областта на десния лакът. Според лекарите състоянието и на двамата пациенти постепенно се подобрява, но все още няма точна дата за изписването им.

Миналата седмица от бургаската болница бяха изписани още четирима пострадали. Очаква се допълнителна информация и за ранените, които продължават лечението си в останалите градове.