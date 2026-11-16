Товарен кораб под сомалийски флаг с 12 души екипаж потъва на около 40 морски мили от нос Калиакра. От транспортното министерство съобщиха, че четири кораба и военни самолети са изпратени на помощ на потъващия в Черно море кораб.

В Морския спасителен координационен център - Варна в 9:15 часа е получен сигнал за бедствие от екипажа на товарния кораб BETUL 8 в българската изключителна икономическа зона на Черно море, на около 40 морски мили югоизточно от нос Калиакра. В сигнала е съобщено, че корабът потъва.

Към мястото на инцидента са насочени четири кораба от Противоминната военноморска група в Черно море (MCM Black Sea) - два български, един румънски и един турски. Действията се координират от Главна дирекция „Аварийно-спасителна дейност“ към Изпълнителна агенция „Морска администрация“.

В операцията са включени и два хеликоптера „Кугър“ и самолет Су-25 на Военновъздушните сили, които ще извършат наблюдение и разузнаване на района.

BETUL 8 плава под сомалийски флаг и е с 12-членен екипаж. Корабът пътува от Тулча, Румъния, към Египет и превозва близо 3 тона насипна пшеница.