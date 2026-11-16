Пациент е нападнал специализант по време на дежурство в спешното отделение на болницата в Ямбол. Пострадал е д-р Никола Ангелов, който преди броени дни е участвал в спасяването на ранените при катастрофата на автомагистрала „Тракия“. Лекарят е настанен в хирургичното отделение с мозъчно сътресение, а нападателят е задържан.

Инцидентът е от 14 ноември. Около 9:30 часа линейка докарала в спешното отделение мъж с болки в крака и съмнения за счупване. След прегледа д-р Ангелов преценил, че е необходима рентгенова снимка, а медицинската сестра предложила пациентът да бъде транспортиран с количка. Мъжът отказал и се скарал със сестрата. Според разказа на лекаря пред bTV, когато той отново обяснил необходимостта и казал, че пациентът може да потърси друга помощ, ако не е съгласен, мъжът го ударил по лицето и главата и продължил да го бие, докато лекарят загубил съзнание. Д-р Ангелов уточнява, че подобно физическо насилие му се случва за първи път, макар да е имал пререкания с пациенти.

Директорът на болницата проф. д-р Панайот Диманов заяви, че медицинските специалисти вече се страхуват да ходят на работа. Спешното отделение в Ямбол е единственото в областта, а според директора подобни случаи не са единични. Той определи нападението над млад колега, който допреди 3-4 дни е бил в екипите по пострадалите на „Тракия“, като особено потресаващо и каза, че от болницата всеки път уведомяват службите. Проф. Диманов пожела на нападателя да бъде потърсена отговорност, тъй като често няма наказания.

Болницата има охрана само на входа и в двора, а в отделенията няма физическа охрана.