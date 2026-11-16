Служителят на "Гранична полиция", който прегази с личния си автомобил 18-годишно момиче в непосредствена близост до ресторант в Драгоман, е уволнен.

Инцидентът станал около 4:05 часа сутринта на 15 ноември. По информация на очевидец момичето било блъснато на пътното платно от автомобил, движещ се с приблизително 80 км/ч. 18-годишната Милена е откарана в "Пирогов" с тежки наранявания и по-късно е починала.

Служителят на "Гранична полиция" е задържан веднага след инцидента. При извършена проверка на шофьора са отчетени 1,61 промила алкохол в издишания въздух.

Граничният полицай е на 26 години и работи на ГКПП "Калотина". По време на престъплението служителят не е бил на работа. Срещу него е образувано дисциплинарно производство за тежко провинение по Закона за МВР и е отстранен от заеманата длъжност.

"Той е назначен през 2021 година. Няма провинения и наказания по Етичния кодекс и правилата в МВР", заяви на брифинг директорът на старши комисар Светослав Костадинов.

По-късно днес се очаква мъжът да бъде привлечен като обвиняем. Задържането му ще бъде удължено до 72 часа и предстои държавното обвинение да поиска от съда налагането на постоянен арест.