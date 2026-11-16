Мощехранителница от XVII век с дарителски надпис, открадната от Бачковския манастир „Успение Богородично“ през 1999 г., е върната в България след международна операция в Естония. Културната ценност е получена от българска делегация на 11 ноември в Талин. За случая съобщиха Министерството на културата и прокуратурата.

През месец май 2026 г. е била засечена интернет обява в уебсайта на естонски аукционен магазин за продажбата на мощехранителница. Установено е, че нейните идентификационни белези отговарят на отнетата реликва от Бачковския манастир. Тя има сребърен осмоъгълен енколпион (реликварий), изработена по техниката на обкова, позлатена декорация, християнски и флорални изображения, както и надпис, указващ принадлежността й към обителта.

Мощехранителницата е с изключително висока научна, историческа и художествена стойност за българската държава. Историческите източници сочат, че тя е била изработена през 1645 г. със средства на проигумен йеромонах Матей, като от създаването си до момента на кражбата се е съхранявала неотлъчно в манастира.

Окръжна прокуратура-Пловдив е издала европейска заповед за разследване /ЕЗР/ до естонските власти за спиране на търга, изземване на реликвата и връщането ѝ в България, като от Талин са оказали пълно съдействие. Мощехранителницата е била открита и установена благодарение на съвместната работа на полицейските служби на двете държави и екип на Министерството на културата.

Към момента разследването продължава. Няма привлечени към наказателна отговорност лица.