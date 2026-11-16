Дирекция „Бюро по труда“ - Бургас, съвместно с Младежки международен център – Бургас, Сдружение „Нов път“ и Сдружение „Верният настойник“, организират обща трудова борса.

Събитието е 19 ноември 2026 г. (четвъртък) от 10:00 часа в Младежкия международен център в ж.к. „Меден рудник“, ул. „Апостол войвода“ № 15.

В трудовата борса се очаква да се включат над 15 работодатели, сред които и водещи представители на бизнеса в региона. Те ще представят актуални свободни работни места и възможности за професионална реализация.

Участниците ще имат възможност да се срещнат лично с представители на компаниите, да получат информация за предлаганите позиции, условията на труд и изискванията към кандидатите, както и да подадат документи за кандидатстване на място.

В инициативата могат да се включат всички жители на Бургас и региона, които търсят работа или желаят да открият нови възможности за професионално развитие.

Трудовата борса е част от съвместните усилия на институциите и партньорските организации за насърчаване на заетостта, улесняване на достъпа до пазара на труда и създаване на по-преки връзки между работодателите и хората, търсещи работа.