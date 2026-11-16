Румен Радев се извини на майките с увреждания заради предложените промени за личните асистенти, които в крайна сметка отпаднаха. Днес Министерският съвет ще приеме Бюджет 2027 и ще го внесе в парламента, заяви премиерът преди заседанието.

Нормално е ведомствата да прилагат и предприемат по-тежки реформи, за да постигнем тези цели – да спасим публичните финанси от разгулното наследство. Но това не трябва да става на всяка цена. Отношението към децата, към възрастните, социално слабите и хората с увреждания е индикатор дали сме цивилизовано и хуманно общество, дали държавната политика е гарант на тези ценности. Затова в бюджета заложихме значително повишаване на данъчното облекчение за деца и особено за деца с увреждания.

Той направи и още едно важно политическо решение, което бе насочено към депутатите на "Прогресивна България" и структурите на партията - спират оправданията с действията на бивши управляващи.

Радев подчерта, че това е най-социалният бюджет и то в условията на дефицит.



Заложеният дефицит в бюджета е 4,2% от БВП на начислена основа с всички дължими разходи или 3,5 на сто на касова основа. Приходите и разходите надвишават 50 млрд. евро.

В бюджета е заложено намаляване на общите разходи за труд на държавната администрация с 10%, като са предвидени съкращения на щатове. На останалите чиновници заплатите ще бъдат вдигнати от 1 януари с 5%, на учителите с 7,5 на сто, а в силовите ведомства се замразяват месечните възнаграждения. Минималната работна заплата ще бъде 660 евро, а пенсиите ще се увеличат по швейцарското правило от 1 юли.

Най-силната част в бюджет 2027 са мерките за подкрепа и повишаване на родното производство, добави Румен Радев.

Той съобщи, че предстои привличане на стратегически чуждестранни инвестиции, огромни като мащаб.

Кредитният рейтинг на България

Министър-председателят съобщи, че кредитният рейтинг на България не е намален. Няма никаква прогноза за рецесия, заяви Радев и определи твърденията на опозицията за манипулация.

Кредитният рейтинг на България не е намален, той се запазва на BBB+, каза премиерът Румен Радев в началото на днешното заседание на Министерския съвет, на което правителството ще обсъди проекта на бюджет за следващата година.

Няма никаква прогноза за рецесия, напротив, от "Стандард енд Пуърс" (Standard and Poor’s Global Ratings) очакват ръст от 2,8% за тази година и 2,6% за следващите три години. Единствено е намалена перспективата с една степен, но не е отхвърлена перспективата да подобрение, заяви министър-председателят.

От Министерството на финансите съобщиха в събота, че международната рейтингова агенция "Стандард енд Пуърс" е преразгледала перспективата за дългосрочния кредитен рейтинг на страната до стабилна, като в същото време е потвърдила дългосрочния и краткосрочния рейтинг в чуждестранна и местна валута ‘BBB+/A-2’. От финансовото министерство допълниха, че преразглеждането на перспективата отразява комбинация от фактори, свързани с отслабване на показателите на бюджетния и външния сектор.

Българската икономика демонстрира устойчив ръст и засилващ се инвестиционен интерес, каза Радев днес. Ние сме пети в целия Европейски съюз за третото тримесечие по икономически ръст. Имаме увеличение със 100% на преките чуждестранни инвестиции от началото годината до днес, сравнено със същия период от миналата година. Това ясно показва, че доверието в нас расте, че сме на прав път и уверено ще го следваме, заяви още Румен Радев.