Дванадесетокласничка е загубила живота си след тежък пътен инцидент в Драгоман в ранните часове на 15 ноември 2026 година.

Към момента няма официална информация по случая от МВР. Тази сутрин са изискали записите от охранителните камери в Общината.

Трагедията се е развила около 5:10 часа на улица "Петрушин Мадов“, в непосредствена близост до заведение. По сведения на очевидец момичето е било блъснато на пътното платно от автомобил, движещ се с приблизително 80 км/ч.

Около 8:00 часа към близките е постъпила информация, че ученичката е починала вследствие на получените травми.

По неофициална информация зад волана бил 26-годишен служител на "Гранична полиция", който е бил задържан веднага след инцидента и е шофирал под въздействието на алкохол и наркотици.