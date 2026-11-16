Полицията в Бургас започна издирване на жена, след като десетки сигнали и видеозаписи в социалните мрежи породиха сериозни подозрения за системно използване на упоени малки деца за просия.

Случаят предизвика вълна от недоволство сред родители в морския град. Жената е засичана многократно в бургаския комплекс „Възраждане” - в района на детски ясли, градини и училища. По думите на очевидци тя обикаляла с две различни деца, като и в двата случая децата били в състояние на дълбок и неестествен сън, предава Нова тв.

Едното от тях е светлокосо момиченце на около година и половина, а другото - по-голямо момче на 4-5 години. Схемата на непознатата е една и съща - тя спира предимно майки с деца или бременни жени, плаче убедително и твърди, че ѝ трябват пари за билет до София, за да се прибере при майка си. Жената изглеждала чиста, спретната и говорела изключително интелигентно, което първоначално печелело доверието на хората.

Притесненията на свидетелите обаче идват от пълната липса на реакция у децата. Една от жените, срещнали непознатата в градинката до Операта, разказа, че видяното я шокирало.

„Детето беше буквално проснато върху лявото ѝ рамо - абсолютно неподвижно, без да помръдне. Аз самата имам три деца и много добре знам поведението им, докато спят. Според мен детето беше под въздействието на някакви опиати”, сподели притеснената майка.

Друга жена, която се опитала да погали момиченцето, потвърди, че детето не реагирало по никакъв начин при допир. Очевидци разказват още, че граждани давали различни суми - от 2-3 до 20 евро, след което непознатата отново се появявала на същите места с идентичната история.

От правна гледна точка случаят може да бъде квалифициран по два тежки състава от Наказателния кодекс", обясни адвокат Ошавков. Първият е за системно използване на лице под надзор за просия, за което законът предвижда до 2 години лишаване от свобода.

"Вторият, далеч по-тежък състав, е за трафик на дете с цел просия. „Ако се докаже трафик на непълнолетно лице с цел използване за просия, предвиденото наказание е от 3 до 10 години затвор и глоба от 5000 до 10 000 евро. Упояването на детето пък е изключително сериозно утежняващо вината обстоятелство”, категоричен е адвокат Ошавков.

ОД на МВР вече работи по установяване на самоличността на жената, на децата и на тяхната роднинска връзка. Органите на реда призовават гражданите, които забележат жената, да не дават пари, а незабавно да подадат сигнал на телефон 112.