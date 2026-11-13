През следващото денонощие през страната ще премине добре изразен студен атмосферен фронт, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). През нощта от северозапад облачността ще се увеличи и вплътни. На места в Северна България и Софийското поле ще има валежи от дъжд, значителни в североизточните райони. Вятърът ще отслабне, в Дунавската равнина ще се ориентира от северозапад и ще бъде умерен. Минималните температури ще бъдат предимно между 7° и 12°, малко по-високи в Югоизточна България, в София – около 7°.

Атмосферното налягане ще се повишава и ще бъде по-високо от средното за месеца.

Утре облачността над страната ще бъде значителна, в сутрешните часове в равнините ще бъде мъгливо. На много места ще има валежи от дъжд. В Централна и Източна България ще има и гръмотевична дейност. В югоизточните райони явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде умерен, в по-голямата част от страната – от северозапад, в Източна България – от север-североизток, с него ще нахлува студен въздух. Температурите чувствително ще се понижат и към 14 ч. ще бъдат от 8°-10°, на много места в Северна България до 16°-18°, в южните райони, в София – около 9°.

Още преди обяд от северозапад валежите ще спират, а облачността ще се разкъсва и ще намалява.

Над Черноморието облачността ще бъде значителна. Ще има валежи от дъжд, по южното крайбрежие значителни по количество и придружени с гръмотевици. Ще духа умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат от 12°-13° по северното крайбрежие, до 17°-19° - по южното. Температурата на морската вода е 15°-16°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Над планините облачността ще бъде значителна. Ще има валежи от дъжд, над 1700 метра – дъждът ще преминава в сняг. Ще духа умерен и силен северозападен вятър. С него температурите съществено ще се понижат и максималната на височина 1200 метра ще бъде около 7°, на 2000 метра – около 3°.

В неделя вятърът ще отслабне, до края на деня навсякъде ще се ориентира от югоизток и с него ще започне отново затопляне. Ще преобладава облачно време, все още на отделни места със слаби валежи от дъжд. Минималните температури ще са между 0° и 5°, а максималните - между 7° и 12°. В началото на следващата седмица ще преобладава облачно, в равнините - и мъгливо време. Вероятността за валежи е малка, ще има повече разкъсвания и намаления на облачността. Дневните температури ще са с 2-4 градуса по-високи.