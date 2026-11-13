“Прогресивна България” оттегля скандалните промени в закона за личната помощ. Новината стана известна на среща на майки с министрите на финансите Гълъб Донев и на социалната политика Наталия Ефремова. Срещата продължава. “Всичко се отменя”, каза Недка Кичукова от сдружение „Аутизъм днес - Панагюрище” пред БНТ.

Днешната развръзка идва, след като във вторник ПБ пусна скандални промени в закона за личната помощ, с които замразява заплащането на личните асистенти, отнема им част от осигуровките и добавката за клас.

Управляващите очевидно се надяваха да финтират всякаква съпротива срещу промените, защото ги внесоха директно в парламента през свои депутати, с което елиминираха общественото обсъждане. Избухналото недоволство обаче и мобилизацията на цялата опозиция направиха невъзможно приемането на закона в този му вид.

Въпреки единодушието на майките на деца с тежки увреждания, ПБ направи в последните дни скандала още по-голям с недопустими нападки към опозицията, твърдения, че всичко е лъжа и даже обещания парите да се увеличат. За оттегляне на законопроекта не отваряха и дума, като едва днес заговориха за дебати със засегнатите и промени, но между първо и второ четене, когато е нередно философията на проекта да се променя.