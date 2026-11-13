Първите четирима пациенти, ранени при тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“ на 10 ноември, бяха изписани днес от болница „Сърце и мозък“ в Бургас в добро общо състояние и се прибират по домовете си. Най-тежко пострадалият, румънски гражданин, остава в реанимация, а състоянието на 37-годишния детски инфекционист се подобрява с всеки изминал ден.

Трите жени и мъжът са преминали през комплексно лечение, включващо спешни диагностични изследвания, лечебни и оперативни интервенции и непрекъснато медицинско наблюдение. Благодарение на навременната помощ и добрата координация между специалистите състоянието им е стабилизирано, а възстановяването им позволява да продължат лечението си в домашни условия. При напускането на болницата четиримата изразиха благодарност към лекарите, медицинските сестри и всички служители, които са се грижили за тях. „Като бебета ни събличаха, обличаха, водиха ни навсякъде, на скенери, навсякъде“, разказа Людмила Личева.

Людмила, Веселина и Ганка са пътували с автобус рано сутринта на 10 ноември от Левски към санаториум в Несебър. В района на Зимница в гъстата мъгла изведнъж чули мощен трясък, а върху тях започнали да се изсипват парчета стъкла и жито от камиона, който се движел пред автобуса. „Наистина бяхме затворени, всяка кола, която пристига, блъска и нас. Аз бях паднала долу в стъклата. Вратата е заключена, тъмно е, не можем да излезем. Виждате как гори кола до автобуса, казват, че всеки момент автобусът ще гръмне“, припомни Ганка Славова. Веселина Бъчварова разказа, че им казали да слизат бързо, защото отзад, където е двигателят и горивото, можело да се запалят. „Можем да станем на факел“, добави тя.

В същото време Теодор Тодоров, завърнал се само преди броени дни в България, се озовал в епицентъра на верижната катастрофа. По негови думи автомобилът му бил превърнат в „консервна кутия“. Макар и ранен, успял да се измъкне сам от ламарините и се втурнал да помага на другите пострадали. Адреналинът бил толкова силен, че не усещал болка. „Счупих прозореца на кабината на камиона с един крик и извадих шофьора. Оттам нататък започна и зад нас този карамбол“, разказа той. По думите му после се придвижвал между двете мантинели с прибежки и с телефона в ръка, за да го забележат шофьорите и да спрат.

Медицинската сестра Теодора Кирилова е била сред първите на мястото. „Имаше доста хора, седнали на пътя, с отворени рани. Наложи се в един момент да отварям катастрофиралите коли и да вадя аптечките оттам, за да мога да превързвам хората“, разказа тя.

Днес в присъствието на целия медицински екип на болницата четиримата оцелели бяха изписани. Ако в деня на катастрофата в очите им са се четели страх и надежда за спасение, днес в тях е имало благодарност.

Румънският гражданин, който е с много тежка гръдна травма, все още е в реанимация. Проф. Асен Балтов съобщи, че днес ще бъдат направени опити за спиране на апаратната му вентилация. От болницата има и друга добра новина: 37-годишният детски инфекционист, пострадал при катастрофата, вече е контактен и състоянието му се подобрява.