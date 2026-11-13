“Това правителство може да изнерви всеки”, това заяви в кулоарите на парламента лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

"Замислям се вече дали не искат да ни върнат постепенно във времето на "Наркоп", "Нармаг" и "Кореком". Комунистите никога не правят нещо самоцелно", допълни Борисов по повод изказването на изпълнителния директор на "Кауфланд".

“Няма кой да толерира и да хареса подобно изказване”, каза още бившият премиер.

“Комунистите не правят никога нещо самоцелно, а най-хубавите имоти са на тези вериги. Според мен някой от олигарсите на Радев се “огледал” в тези вериги, в техните имотчета и ще направят всичко възможно да ги изгонят”. каза още Борисов, но изрично подчерта:

“Те са си за гонене с подобно поведение, но нищо не се прави самоцелно. От Дъблин разбрахте ли дали подписахме декларацията или не я подписахме”, попита още Борисов.

“В едни медии пише, че сме, други казват, че не сме. Харчим пари, самолети, керосин, стюардеси, най-скъпите неща са там и виждате ли какво направиха - на нас с “Шкодите” до две хиляди кубика - толкова, на тях с по 600 коня коли, защо не минаха на “Шкоди”, като е толкова готино”.

“Толкова е абсурдно, защото с това изказване вчера, просто ги занули като компания”, добави Борисов.

“Докато беше Радев президент не хвърчеше ли на събития с “Райнметал”, сега започваме с веригите и уверено се завръщаме в комунизма. Това е - разслояване и нещо са намислили да направят с веригите”, на мнение е Борисов.

Попитан кой ще защити веригите Борисов отговори - Радев и призова, че веригите трябва да си платят нарушенията.