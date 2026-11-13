Кметът на Бургас Димитър Николов и заместник-кметът Манол Тодорв се срещнаха с едни от най-добрите състезатели на Българската федерация по спортни танци и техните треньори. На срещата присъства и началникът на отдел „Спорт“ Веселина Деведжиева.

Тази година беше изключително успешна за бургаската танцова школа. Кристиан Дончев и Мартина Кондакиева от КСТ „Бургас 1975“ завоюваха златото на световното първенство по десет танца. Те са бронзови медалисти и от световните първенства по стандартни танци и по латиноамерикански танци.

Годината беше изключително силна и за Артур Власенко и Ивелина Карчева от КСТ „Бургас“. В категория до 21 години те завоюваха бронзови медали от европейското и от световното първенство по стандартни танци.

По-рано през годината двата клуба обединиха усилията си и заедно с помощта на Община Бургас организираха Световно и Европейско първенство по стандартни танци. За първи път два толкова престижни шампионата се проведоха в рамките на едно събитие.

Турнирите предизвикаха невероятен интерес, а председателите на КТС „Бургас 1975“ и „Бургас“ – Андрей Тодоров и Явор Вълчев заявиха, че имат амбиции отново да организират толкова силен форум. На срещата те благодариха на кмета Димитър Николов за подкрепата, която получават през годините и му връчиха почетен плакет.