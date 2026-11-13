Майки на деца с увреждания настояват за незабавно и пълно оттегляне на предложените промени в Закона за личната помощ. След среща с представители на „Демократична България“ в Народното събрание те предупредиха, че са готови на масови протести в цялата страна, ако управляващите не се съобразят с исканията им.

Според родителите законопроектът предвижда замяна на трудовите договори на личните асистенти със специални договори, което поражда опасения за загуба на трудови права и гаранции за заплащането. Те се притесняват и че възнагражденията им вече няма да бъдат обвързани с минималната работна заплата, а ще зависят от ежегодно определяните бюджетни средства.

„Това, което казват към момента, че тази ставка, часовата ставка ще бъде запазена, но ние нямаме никакви гарантии, че тази ставка ще бъде запазена и в бюджета за 2028 година“, заяви една от майките.

Родителите отхвърлиха и предложението да получат специален статут, като подчертаха, че настояват за оттегляне на целия законопроект, а не за частични корекции.

Сибила Колева, майка на седемгодишно дете с аутизъм, предупреди, че е готова да излезе на палатка пред парламента заедно със сина си, ако промените не бъдат оттеглени. Тя заяви, че при влошаване на здравословното му състояние ще държи отговорни премиера Румен Радев и държавата.

Майките настояват за среща с депутатите от „Прогресивна България“, внесли законопроекта, както и със социалния министър Наталия Ефремова и премиера Румен Радев.

Те поставиха и въпроса защо законопроектът е внесен именно в деня на трагичната катастрофа, без предварително обсъждане със засегнатите семейства. Те изразиха съмнение, че моментът е избран умишлено, за да останат промените извън общественото внимание, и настояха управляващите да обяснят защо са действали тихомълком.

„Защо се използва една трагедия“, попита една от майките, като настоя да стане ясно от кого и защо са искали да скрият внасянето на законопроекта.

Междувременно председателят на Комисията за защита на потребителите Мая Манолова съобщи, че Гълъб Донев е поканил майките на среща в 12:30 часа. Манолова също подкрепи искането за оттегляне на законопроекта и призова темата да не се политизира.

Родителите обаче заявиха, че към момента на изказванията си не са получили покана за разговори нито в социалното министерство, нито в парламента и са научили за намеренията на управляващите от медиите.

Междувременно премиерът Румен Радев коментира от Дъблин напрежението около предложените промени в Закона за личната помощ. Той заяви, че ще бъдат предложени механизми, които да осигурят на майките на деца с увреждания по-голяма свобода при избора на формата на трудовите им отношения с държавата.

Радев съобщи, че малко преди изявлението му е започнала среща на майки на деца с увреждания с ресорните министри.

„Очаквам справедливо решение, което в никакъв случай да не ощетява нуждите на майките на деца с увреждания и в същото време да запазва стабилността на социалната сфера и политиките“, заяви премиерът.

Той увери, че въпреки ограничените бюджетни средства потребностите на засегнатите семейства няма да бъдат пренебрегнати.

Премиерът засегна и темата за фалшивите ТЕЛК решения, като заяви, че държавата ще води „безкомпромисна битка“ срещу злоупотребите. По думите му хората с действителна нужда ще продължат да получават подкрепа, а при установени фалшификации ще се търси отговорност.