Бурният вятър събори дървета и електрически стълбове в Бургас. Седем са сигналите за паднали дървета, съобщиха от Общината.

Две от тях са на бул. „Тодор Александров“ в посока кв. „Крайморие“. Паднали дървета има също така в к/с „Славейков“, к/с „Меден рудник“ и на ул. „Христо Ботев“.

Няма пострадали хора и нанесени материални щети. 4 са стълбовете да електрическо осветление, които са били съборени от поривите на вятъра. Щети има по два автомобила.

На място са изпратени екипи на Община Бургас. За областта е обявен предупредителен код от втора степен за опасно силен вятър.

На моменти поривите му достигат до 115 км/ч, сочат данните на Националния институт по хидрология и метеорология.

Очакванията са вятърът постепенно да утихне, но за 14 ноември е издадено предупреждение от първа степен за валежи и гръмотевични бури.