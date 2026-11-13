Две комедийни представления с вход свободен очакват бургазлии на 14 ноември (събота)в Драматичен театър „Адриана Будевска“ като част от второто издание на Фестивала на смеха „Калата“.

От 11:00 часа най-малките зрители ще могат да се насладят на кукления спектакъл „Аладин и вълшебната лампа“ с участието на Димитър Тодоров, а от 19:00 часа Театърът на Българската армия ще представи комедията „Стъпка по стъпка“ – забавна история за три приятелки, с които и най-големият хаос се превръща в приключение.

И двете представления са безплатни, но за посещението им е необходим предварително взет билет с посочени ред и място. Безплатните пропуски се предоставят на касата на Драматичен театър „Адриана Будевска“, разположена в градинката до Община Бургас, до изчерпване на местата.

Фестивалът „Калата“ продължава да носи смях и добро настроение на бургаската публика.