Природният газ да поскъпне с 14,38% през декември. Това предлага общественият доставчик „Булгаргаз“ в заявлението си до Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).

Ако регулаторът одобри предложението, цената на природния газ ще достигне 66,83 евро за мегаватчас без цените за достъп и пренос, акциз и ДДС. За сравнение, утвърдената цена за ноември е 58,43 евро/MWh.

В предложената цена са включени компонент от 0,76 евро/MWh за дейността „обществена доставка“ и компонент от 0,16 евро/MWh, покриващ разходи за съхранение на природен газ.

В заявлението са приложени документи, обосноваващи исканото увеличение, включително справки за цените и количествата природен газ за декември, валутния курс евро/долар и цените на алтернативните горива.

Предвидена е и доставка на втечнен природен газ от Турция през декември по проект на потвърждение между „Булгаргаз“ и BP Gas Marketing Ltd.

Предложението предстои да бъде разгледано от КЕВР, която трябва да определи окончателната цена на природния газ за последния месец на годината.