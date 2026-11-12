Окръжна прокуратура-Пловдив привлече втори обвиняем за убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов, съобщиха от държавното обвинение. Той е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Предстои прокуратурата да внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо него.

Мъжът е на 42 години, с инициали А.Д. Според обвинението той е помогнал на Славчо Мегеров да извърши предумишленото убийство.

Илиян Филипов беше застрелян в жилищна сграда в квартал "Христо Смирненски" в Пловдив в ранните часове на 30 септември. Същия ден в София беше арестуван Мегеров. Според държавното обвинение мотивът за убийството е личен, породен от финансови отношения.

На 6 ноември от полицията и прокуратурата съобщиха, че е открито оръжието на убийството.

Славчо Мегеров е с постоянна мярка за неотклонение "задържане под стража".