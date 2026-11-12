Още един от пострадалите при тежката верижна катастрофа на автомагистрала „Тракия“ е починал в МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ в Сливен, предаде Нова тв.

..Така жертвите на инцидента вече са 12. Състоянието на останалите пострадали, настанени за лечение в сливенската болница, е стабилно.

Румънският гражданин, настанен в МБАЛ „Сърце и Мозък“ в Бургас след тежкото пътнотранспортно произшествие, остава в стабилно, но критично състояние. Той е на апаратна вентилация, съобщиха за БТА от лечебното заведение.

През нощта при пациента е отчетено влошаване на белодробния статус, което е сред очакваните усложнения при тежка гръдна травма. Благодарение на своевременните действия на дежурните реанимационни екипи влошаването е овладяно и към момента белодробният статус е под контрол. Пациентът остава под непрекъснато интензивно наблюдение, като опасността за живота му продължава да съществува.

Другият пациент, настанен в реанимацията на болницата, е 37-годишен детски лекар – инфекционист. Той е в спокойно и стабилно състояние. Следоперативното му възстановяване протича без усложнения. Днес предстоят контролни образни изследвания. При запазване на доброто му общо състояние се планира да бъде изведен от реанимацията и преведен в Отделението по ортопедия.

Другите четирима пациенти, пострадали при катастрофата – двама, настанени в Отделението по гръдна хирургия, и двама в Отделението по ортопедия, са в стабилно състояние. Ако контролните им изследвания са добри, се очаква първите пациенти да бъдат изписани в петък.