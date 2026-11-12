Следователите проверяват дали румънският тир, който е бил пръв в редицата от удари на магистрала „Тракия“, е спрял, или само е намалил скоростта. Това е ключовият въпрос за причината за катастрофата, каза изпълняващият функциите директор на Националната следствена служба Мариан Маринов.

„Това е в процес на установяване“, каза Маринов. По думите му има доказателства, че тирът е спрял, и се събират още в тази посока.

Шофьорът на тира е казал, че пред него е имало авариал автомобил и затова е намалил скоростта до 50 км/ч. „Това са свидетелски показания, те се проверяват“, заяви Маринов. Неговите думи ще бъдат сравнени с другите доказателства. Данните от тахографа на тира все още не са разчетени.

Маринов уточни, че самият тир не е причинил катастрофата, а се е оказал препятствие на пътя. „Този, който се удря в него, той е виновен, естествено“, каза той. Отговорността на шофьора на тира ще се преценява отделно и „зависи от много обстоятелства“.

51 експертизи и 100 свидетели

Назначени са съдебно-медицински експертизи на загиналите. Общо експертизите ще са 51, като ранените ще бъдат прегледани днес в болниците в Ямбол и Сливен. Предстои да бъдат разпитани около 100 души, били на мястото на катастрофата, включително полицаи, пожарникари и служители на други служби.

Делото е поето от следователя, който е бил дежурен в деня на катастрофата. Маринов го е командировал в Ямбол, за да получи материалите, които са много. Едва след като ги проучат, следователите ще могат да преценят всеки детайл. „Сме в много ранен етап, за да правим генерални изводи“, подчерта Маринов.

Ключовата експертиза

Най-важна за разследването ще бъде комплексната експертиза - автотехническа и съдебно-медицинска едновременно. Тя ще установи как точно са се удряли колите и как хората са получили нараняванията си. По нея ще се прецени дали някой от шофьорите е допринесъл за раняването или смъртта на хората в своята или в другите коли, например дали е спазвал дистанция.

Експертизата още не е назначена. Ще я направят няколко вещи лица от списъците на окръжните съдилища и на Софийския градски съд.

По думите на Маринов задачата е изключително сложна. Отделните сблъсъци в редицата не могат да бъдат разграничени лесно, защото всеки следващ удар е разместил колите от предишния. „Това е изключително сложно и комплексно пътнотранспортно произшествие, за което няма изготвена методика за разследване“, каза той.

Има ли значение настилката

Следователите са взели проби от настилката. Маринов обаче смята, че в този случай те едва ли ще са решаващи. По думите му състоянието на пътя има значение, ако шофьорът е имал време да реагира и да натисне спирачка, но не е успял да спре, защото пътят е хлъзгав. „Но ако се е гмурнал в мъглата, разчитайки, че няма произшествие отпред, и е бил изненадан и се е забил в невиждащ се пред него автомобил“, тогава настилката няма значение, обясни той.

Мъглата не е препятствие, а условие

Маринов подчерта, че мъглата сама по себе си не е препятствие на пътя, а условие, с което шофьорът трябва да се съобрази. „Едно от основните задължения на водача е да се съобрази с видимостта, за да избере своята скорост“, каза той. Колко точно е била намалена видимостта в момента на катастрофата, ще е трудно да се установи. „Впоследствие разследващите няма как да опишат наличието на мъгла, която вече се е разсеяла“, обясни Маринов.

Втората катастрофа

Катастрофата в насрещното платно се разследва заедно с първата, защото според следствието двете са свързани. По думите на Маринов на мястото е имало коли, които са прехвърлили мантинелата. Това е създало опасност за колите в другата посока и ги е принудило да спират. „Но те също попадат в мъгла и също се движат при тези пътни условия“, каза той.

Маринов беше попитан и за твърденията, че шофьорите в насрещното платно са се разсеяли, защото са гледали и дори снимали катастрофата. Такава версия изказа по-рано председателят на Института за пътна безопасност Диана Русинова. „Това са хипотези. Това са предположения. Нормално е хората, като видят нещо, да кажат „ето, да го снимаме“. Но нямам такава информация, а и не познавам доказателствата“, каза Маринов.

Разпитите

Следователят ще разпита днес толкова свидетели, колкото успее, като започне с хората в болниците. Част от разпитите ще бъдат възложени на следователи и полицаи по места, за да не се налага хората да пътуват до София. Свидетелските показания тепърва ще бъдат събрани и анализирани. „Никой от нас не ги е видял още“, каза Маринов. Вече има скица на разположението на колите и се знае кой в коя кола е пътувал.

Хипотетичните версии

Маринов каза, че версиите все още не са обсъждани официално, но очерта две хипотези. Едната е, че тирът е спрял заради друг автомобил пред него. Другата е, че шофьорът му е намалил скоростта, защото мъглата е била много гъста и не е виждал. „Каквото е неговото правомерно поведение. И следващият не се е съобразил“, каза Маринов.

Според него и в двата случая отговорност носи и този, който се е ударил отзад. „Шофьорът на автобуса, който се е ударил, очевидно не е изпълнил задължението си по Закона за движението по пътищата да избере скоростта си така, че да спре преди препятствие, каквото се явява товарният автомобил. Дори да не го е виждал в мъглата, той навлиза в участък с намалена видимост, без да намали скоростта и да се съобрази с пътните условия“, заяви Маринов.

Журналист възрази и заяви, че ако тирът е карал със 120 км/ч и изведнъж е намалил до 40, това променя нещата. „Това е друга хипотеза“, отговори Маринов.

Откъде е тръгнала версията за авариралия автомобил пред тира, той не уточни. „Не мога да ви кажа версии по същество, защото не познавам деталите по делото. Това е работа на разследващите“, каза Маринов. Информация ще дава наблюдаващият прокурор.

Маринов отказа да каже и какво е заявил пред следователите шофьорът, освободен вчера. По думите му няма разрешение от прокурора да изнася съдържание от делото.

„Всеки разчита, че пред него няма препятствие“

Маринов обясни, че тежките верижни катастрофи по света стават точно на хубави, прави и равни магистрали. „Всеки разчита, че пред автомобила пред него няма препятствие и не би могло да има. Не си дава сметка, че не се пази достатъчно дистанция, за да предотврати удара в предния автомобил“, каза той.

„Тук нещата са се развили за секунди и всеки от нас, ако беше попаднал в тази ситуация, предполагам, щеше да изпадне в същото положение и нямаше да има време да реагира. И това е поради движението с висока скорост и с недостатъчна дистанция“, каза Маринов.

Проверка и на пътя

Ще бъде назначена и строително-техническа експертиза за състоянието на пътя и маркировката. Следователите ще проверят дали участъкът е бил добре обозначен, колко често там има мъгла и дали са били нужни предупредителни знаци. Маринов подчерта обаче, че дори без такива знаци всеки шофьор е длъжен да следи пътната обстановка във всеки момент.

Преценката за отговорността на всеки шофьор ще стане след експертизите и разпитите. „Няма да е лесно, тъй като обемът на работа е огромен“, каза Маринов.