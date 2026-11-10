Адът на "Тракия"! Над 7 часа хора заклещени в ламарините, започна изтеглянето на колите

Седем часа и половина след двете зловещи верижни катастрофи на магистрала "Тракия" край Ямбол започна изтеглянето на колите. Хора от епицентъра на адското меле съобщиха, че вече над 7 часа стоят и въпреки че не са пострадали, не се чувстват добре. Сред тях има и възрастни. Изчакват се следователи от Националната следствена служба.

"Стандарт" припомня, че 12 човешки живота бяха загубени, а над 50 души ранени в най-тежката катастрофа, случила се някога у нас. 86 автомобила, камиона и автобуса бяха въвлечени в две ужасяващи верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“. България преживя една от най-черните си утрини.

Мащабът на бедствието се оказа много по-голям от първоначалните оценки. Сутринта се съобщаваше за около 50 автомобила, попаднали във верижните сблъсъци. По-късно МВР обяви официалните данни – общо 86 превозни средства. От тях 63 са се движили в посока Бургас, а 23 – към София.

Докато спасителните екипи приключваха най-тежката част от операцията, започна и изтеглянето на първите катастрофирали автомобили.

86 превозни средства попаднаха в капана на смъртта

Трагедията се разигра сутринта между пътните възли „Зимница“ и „Кабиле“ в района на Ямбол. Първият сигнал за тежко пътнотранспортно произшествие е получен малко след 7 часа.

По данни на МВР първоначалният сблъсък е станал в платното към Бургас. Товарен автомобил препречил пътя на автобус, превозващ група пътници. Последвал удар с камион, натоварен с жито, а след него в катастрофата се включил и лек автомобил.

Това било само началото на кошмара. Последвали нови сблъсъци, при които тежкотоварни автомобили, автобуси, микробуси и леки коли се струпали един върху друг. Епицентърът на катастрофата приличаше на планина от смазани ламарини.

Впоследствие станали тежки произшествия и в насрещното платно, в посока София. Всички загинали са открити в платното към Бургас, съобщиха от МВР.

Мъглата паднала до 10 метра видимост

Гъста като мляко мъгла, нулева видимост и мокър път са основните версии за невероятната трагедия. Според свидетелски разкази видимостта първоначално била около 70-80 метра, но рязко се свила до едва десетина метра. Мократа пътна настилка допълнително усложнила обстановката.

При подобни условия дори краткото закъснение в реакцията може да се окаже фатално. Когато пред автомобила внезапно се появи препятствие, възможността за спиране е силно ограничена.

От МВР предполагат, че катастрофата в платното към София може да е възникнала по сходен механизъм. Възможно е вниманието на част от водачите да е било отклонено от тежкия инцидент в насрещното платно.

Започна изтеглянето на разбитите автомобили

Часове след катастрофата започна изтеглянето на първите автомобили, останали в периферията на пътното платно. Разчистването е изключително сложно заради огромния брой превозни средства и тежките поражения по тях.

На място бяха изпратени 15 пожарни автомобила, стотици полицаи, спасители и медицински екипи. Активирана бе операция „Спаси“, в която се включиха служители от Ямбол и съседните областни дирекции.

На места достъпът до пострадалите бил толкова труден, че полицаи и спасители се наложило да ги изнасят на ръце с носилки.

Магистралата е затворена в двете посоки. За изтеглянето на автомобилите се търси съдействие и от пътни фирми в региона.

Заради мащаба на бедствието на територията на общините Стралджа, „Тунджа“ и Ямбол е обявено бедствено положение.

12 жертви и десетки ранени в болниците

Болниците в Сливен, Ямбол и Бургас поеха основната тежест на спасителната операция. Според съобщението на премиера Румен Радев 48 души са ранени. По-ранни данни на здравните власти сочеха различен брой на транспортираните и настанените пациенти.

Сред пострадалите има хора в изключително тежко състояние. Част от тях са настанени в интензивни отделения, а медицинските екипи продължават борбата за живота им.

Бяха задействани допълнителни възможности за въздушен транспорт. Два военнотранспортни самолета „Спартан“ бяха приведени в готовност за евакуация на ранени към София. Правителственият самолет също бе включен в организацията за оказване на помощ. В момента трите летателни машини за в база "Безмер" - в готовност да помагат.

Министерството на здравеопазването откри телефонна линия, на която близките могат да получат информация за пострадалите и лечебните заведения, в които са настанени. Номерът е 02 930 11 52.

От здравните власти увериха, че болниците разполагат с необходимите количества кръв и кръвни продукти.

Националната следствена служба поема разследването

Заради изключително тежкия характер на катастрофата са образувани две досъдебни производства – за произшествията в двете посоки на магистралата.

Разследването ще бъде възложено на Националната следствена служба. Предстоят огледи, разпити на свидетели и множество експертизи.

Ще бъде извършено и обследване на пътния участък, включително с помощта на дрон. Всички записи и кадри, които могат да помогнат за установяване на механизма на катастрофите, ще бъдат запазени и приобщени към доказателствата.

Предстои да се изясни не само как са възникнали първите сблъсъци, но и защо в рамките на кратко време са последвали толкова много удари в двете платна.

Йотова прекрати визитата си в Париж

Трагедията на „Тракия“ предизвика реакция на най-високо държавно равнище.

Президентът Илияна Йотова прекрати участието си в Парижкия форум за мир и съпътстващите го срещи и реши да се прибере в България. Държавният глава изрази съболезнования на близките и семействата на загиналите.

Премиерът Румен Радев също промени програмата си заради трагедията. След като научил за катастрофата по време на пътуване с правителствения самолет, той разпоредил да бъдат предприети незабавни действия за транспортиране на пострадалите.

„Черeн ден за цяла България“, заяви министър-председателят, като изказа искрените си съболезнования на семействата на загиналите.

Той благодари на спасителните екипи, лекарите и гражданите, които са помогнали на пострадалите при изключително тежките метеорологични условия.

Премиерът обяви, че правителството ще създаде единен национален информационен център за условията по пътищата. Предвижда се и финансова подкрепа за семействата на загиналите и пострадалите.

11 ноември е ден на национален траур

Правителството обяви 11 ноември за ден на национален траур в памет на 12-те жертви на ужасяващата катастрофа.

България ще сведе глава пред хората, чиито животи бяха прекъснати в една обикновена сутрин, на пътя, по който хиляди семейства пътуват всеки ден.

Зад числата стоят човешки съдби, родители, деца, съпрузи, приятели. За близките им утрешният ден няма да бъде просто ден на траур, а начало на живот с празно място, което никой и нищо не може да запълни.