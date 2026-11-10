Днес е трагичен ден за цяла България. Тази ужасна катастрофа отне живота на 12 души. Десетки други са ранени и настанени в болниците в Сливен, Ямбол и Бургас. Тях ще посетим лично с министърът на здравеопазването Катя Ивкова. Това заяви министър-председателят Румен Радев, който е на мястото на верижната катастрофа на автомагистрала „Тракия“.

Той изказа съболезнования към семействата и близките на загиналите и благодари на спасителните екипи и гражданите, които се отзоваха на мястото на инцидента.

„Аз се надявам, че оттук нататък ще има стабилизиране и няма да имаме повече загинали. Предприели сме всички мерки не само за извозването на пострадалите до болниците, но и организирахме по най-бързия начин въздушен мост. И правителственият самолет, и двата „Спартан“-а, които са на летище „Безмер“, остават в готовност за оказване на помощ при необходимост.“, заяви премиерът.

Утрешният ден, 11 ноември, ще бъде обявен от Министерския съвет за ден на траур в памет на загиналите в катастрофата.





Дори самите екипи, които пристигат тук от полицията, не могат да пробият по-навътре заради абсолютна ниска видимост, това ми беше докладвано на мен и аз вярвам, че е така, посочи Радев.

Той каза, че първо трябва да се направи щателен анализ за причините за тази мащабна катастрофа.

Радев посочи, че проблемите с пътната безопасност не могат да бъдат решени с отделни действия след всяка тежка катастрофа.

По думите му правителството вече работи по цялостна система за обмен на информация и подобряване на координацията между институциите.

Попитан дали инцидентът е могъл да бъде предотвратен, Радев отговори:

„Вие предполагам сте пътували по магистрали в развитите страни и сте обърнали внимание, че там има големи информационни табла, които предупреждават за предстоящи рискови явления по пътя. Сами може да си зададете въпроса защо при нас няма такива. Не е само въпрос на пари, нищо че се е крало в огромни размери от всичко, когато говорим за строителство на български пътища и магистрали. Още чакаме резултатите от делото за „Хемус“, което също беше смачкано. Не е въпрос само на пари, тук е въпрос на отношение към здравето и живота на българските граждани. Това са неща, които могат да станат с по-малко средства – въпрос на желание, въпрос на политическа воля, въпрос на организация.“

На няколко заседания на Министерския съвет ние обявихме, че работим по структуриране на Единен информационен национален център, в които цялата тази информация ще се съобщава в реално време, който ще изградим през следващата години и ще разполага с такива табла, които ще бъдат инсталирани по магистралите. За да може поне с информацията нашите магистрали да заприличат на тези в развитите страни, каза още Радев.

Премиерът обърна внимание и на необходимостта водачите да съобразяват поведението си с метеорологичните условия, видимостта и ограниченията на скоростта.

„Каквито и системи да изграждаме,каквито и мерки да предприемем, аз апелирам шофьорите да бъдат внимателни. Пътищата ни не са в най-добрата кондиция и всеки трябва да внимава, да се съобразява с метерологичната обстановка и с ограниченията на скоростта“, призова Радев.

Данните, които разкрива одитния доклад на Сметната палата за АПИ са чудовищни и сега се опитват с някакъв измислен скандал за намерения относно пенсионните фондове да прикрият факти за грабеж за милиарди, отбеляза още той.

Министърът на труда и социалната политика ще представи възможностите за финансова подкрепа на близките на загиналите, макар че парите никога не могат да върнат човешки живот, затова още веднъж апелирам всички да бъдат внимателни на пътя, заключи Радев.