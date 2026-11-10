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​ Шестима от ранените в ужаса на АМ „Тракия“ са транспортирани в бургаската МБАЛ „Сърце и возък“. От тях четирима са в по-леко състояние., трима са в Клиниката по травматология, един - в Гръдна хирургия и двама, със съчетани травми, са приети в Отделение по анестезиология и реанимация, съобщиха проф. д- р Асен Балтов - началник на Клиниката по ортопедия и травматология и д- р Валентин Милев - началник на Обща реанимация. На единия пациент който е в реанимация днес му предстоят оперативни интервенции. Състоянието на другия в момента се уточнява – той е на скенер, ще му се направи контролен боди скенер. Първоначално е с данни за гръдна травма, съчетана с коремна. Но за това ще имаме повече резултати, след като направим допълнителни изследвания, казаха лекарите. Засега хората са стабилни, дори и тежко ранените.

Единият човек, който е настанен в болницата, е румънски гражданин.

Аз лично не си спомням в моята кариера такъв случай. Изключително тежко е мястото на произшествието, каза проф. д- р Асен Балтов, който по-рано бе на мястото на трагедията.