Жена откри останките на бебе във фризер, докато разчиствала дома на починалата си майка в Испания. Според първоначалните данни детето може да е родено преди повече от 20 години, съобщава People.

Случаят е от 2 ноември в малкото испанско градче Аларис. Жената попаднала на останките във фризер, разположен в складово помещение на приземния етаж на сградата.

Полицията е започнала разследване, за да установи обстоятелствата около смъртта на детето и колко дълго тялото е престояло във фризера.

Предварителните заключения сочат, че бебето е било на приблизително 32-34 гестационна седмица към момента на смъртта си. Разследващите допускат, че раждането може да е станало преди повече от две десетилетия.

Аутопсията трябва да установи причината за смъртта

Останките са изпратени в Института по съдебна медицина в Галисия за извършване на пълна аутопсия.

Експертите трябва да изяснят дали бебето е било родено живо, дали е починало от естествени причини и дали евентуална небрежност е допринесла за смъртта му.

Властите се опитват да установят и самоличността на биологичните родители. За целта се извършват ДНК изследвания и се провеждат разговори с членове на семейството.

Съдия е разпоредил разследването да се води при строга конфиденциалност, което ограничава информацията, която органите на реда могат да оповестяват публично.

След приключването на аутопсията бебето е било погребано на 5 ноември в общинско гробище.

Разкритието потресе местните жители

Случаят е предизвикал шок сред жителите на Аларис. Откритието е направено по време на ежегодния есенен фестивал в градчето.

"Сякаш е сценарий на филм на ужасите. Невероятно е, че подобно нещо може да се случи", коментира местен жител.

Собственик на кафене в района също сподели, че новината е предизвикала силно недоумение сред хората.