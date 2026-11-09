Среща с изкуството на един от ярките представители на съвременната българска живопис и музиката на велики европейски композитори подари на публиката Бургаската художествена галерия „Петко Задгорски“. Там бе открита изложбата „80 години – един живот – епизоди“, посветена на 80-годишнината от рождението на художника Стоян Цанев (1946–2019).

Експозицията проследява творческия път и художествените търсения на автора, оставил трайна следа в българското изобразително изкуство. Представените произведения разкриват различни етапи от неговото творчество и дават възможност на посетителите да се докоснат до богатия му художествен свят, отличаващ се с характерен почерк, чувствителност и неподражаемо усещане за цвят и форма.

Изложбата е не само почит към таланта на Стоян Цанев, но и своеобразен разказ за живота на твореца, за неговите вдъхновения и непрестанното търсене на нови изразни средства.

Особена атмосфера на вечерта придаде и камерният класически концерт, който допълни художественото преживяване с музиката на едни от най-големите европейски композитори.

Публиката се наслади на блестящите изпълнения на доц. д-р Кирил Манолов – баритон, и д-р Василена Атанасова – пиано. В програмата, подготвена от бургаския филиал на Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“, прозвучаха произведения на Волфганг Амадеус Моцарт, Джузепе Верди, Александър Бородин, Жорж Бизе и Жул Масне.

Съчетанието между живопис и класическа музика превърна вечерта в красиво преживяване, посветено на силата на изкуството да съхранява паметта, да свързва поколенията и да продължава живота на творческите послания отвъд времето.

Изложбата е подредена в Бургаската художествена галерия „Петко Задгорски“ на ул. „Митрополит Симеон“ № 24 и може да бъде разгледана от жителите и гостите на града.