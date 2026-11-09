За петнадесета поредна година Бургас ще събере млади литературни таланти и рецитатори, вдъхновени от духовното послание на един от най-светлите християнски празници – Рождество Христово. Националният конкурс за православна поезия, проза и видео изпълнение на стих на тема „Рождество на Спасителя“ отправя покана към ученици от цялата страна да изразят чрез словото и изкуството своето разбиране за вярата, надеждата, любовта и добротата.

Инициативата има за цел да насърчи интереса на младите хора към литературата, рецитаторското изкуство и православните християнски ценности, като им предостави възможност за творческа изява и духовно обогатяване.

Участниците могат да представят свои творби в три конкурсни раздела:

Поезия – авторски стихотворения на тема „Рождество на Спасителя“;

Проза – есе, приказка или разказ по избор;

Видео изпълнение на стих – рецитация, посветена на темата на конкурса.

Крайният срок за изпращане на творбите е 7 декември 2026 г. Резултатите ще бъдат обявени на 11 декември на официалната интернет страница на Центъра за подкрепа на личностното развитие – Бургас.

Тържествената церемония по награждаването на отличените участници ще се състои на 15 декември 2026 г. от 17:00 часа в зала „Петя Дубарова“ на Културен център „Морско казино“ – Бургас.

Конкурсът се организира от Министерството на образованието и науката, Регионалното управление на образованието – Бургас, Националния дворец на децата, Община Бургас, Центъра за подкрепа на личностното развитие – Бургас и Сливенската митрополия.

Допълнителна информация за участие може да бъде получена на телефон 056/844-549, както и от организаторите Атанасия Петрова – главен учител в ЦПЛР – Бургас, тел. 0886 029 209, и Габриела Запрянова – организатор в ЦПЛР – Бургас, тел. 0898 661 069.

Пълният статут на конкурса и заявлението за участие са публикувани на интернет страницата на ЦПЛР – Бургас:

https://www.odk-burgas.com/bg/content/xv-nacionalen-konkurs-za-pravoslavna-poeziya-proza-i-video-izplnenie-na-stih-na-tema