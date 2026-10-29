Остров Света Анастасия ще отбележи Международния ден на Черно море на 31 октомври с безплатен вход в музейната експозиция и възможност за морско пътешествие с кораб „Анастасия“.

В събота корабът ще отплава от Бургас в 10:00 и 13:30 часа, като посетителите на острова ще могат да разгледат музея без входна такса.

Експозицията ще предложи на гостите среща с любопитни факти за Черно море, неговите тайни, природни богатства и най-интересни обитатели. Посетителите ще могат да видят и специално подбрани видеокадри, представящи подводния парк.

Инициативата е посветена на опазването на Черно море и популяризирането на неговото природно и културно богатство.

Резервации за пътуването се приемат на имейл reservation@gotoburgas.com и на телефон 0882 004 124.

* Провеждането на корабните курсове до острова зависи от метеорологичните условия! При неподходящо време пътуванията могат да бъдат отменени!