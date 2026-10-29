Ако да пробягате 21 км. ви се струват много, а 10 малко, маратон „Бургас 2026“ има предизвикателство за вас.

На 15 ноември можете да се включите в две дистанции – на 5 и 10 км. Стартът на 5 км. е в 9 часа, а на 10 км. е в 10:30. Ако след първите 5 км. се чувствате достатъчно загрели и имате силите и ентусиазма да бягате още, можете да се включите и във втората дистанция.

Ако имате достатъчно увереност в силите си, можете да участвате направо в големите дистанции от 21 и 42 км.

Тази година организаторите на маратона са подготвили много изненади както за състезателите, така и за публиката.

1300 са вече участниците, които са се регистрирали за маратона. Бегачите са от 27 държави и ще превърнат 15 ноември в истински празник на спорта в Бургас. Формата за регистрация остава отворена до 31 октомври, така че все още имате време да се включите в тазгодишното издание на маратона.

Програмата ще включва и безплатно детско бягане, което ще даде възможност на най-малките да станат част от спортния празник и да направят своите първи стъпки в света на бягането.

Една от новостите тази година ще бъде новата, атрактивна старт-финална зона, която ще предложи по-добро преживяване за участниците и публиката.

В дните преди старта ще бъде организирано и експо изложение с участието на партньорите на маратона, което ще даде допълнителна възможност за срещи с брандове, представяне на продукти и активности, свързани със спорта и здравословния начин на живот.

Маратон „Бургас 2026“ продължава да обединява бегачи от различни възрасти, семейства, компании, партньори и спортни ентусиасти около идеята за по-активен и здравословен начин на живот.