Ограничаването на цените е дълъг процес, който изисква проследяване на цялата верига на доставки – от производителя до търговските вериги. Това обясни в ефира на Нова тв министърът на земеделието Пламен Абровски. Той допълни, че цените са се застопорили от ноември 2025 г., а проверките на институциите са насочени към установяване на необосновани надценки по веригата на доставки – от производителя до търговските вериги.





„В момента, в който през 2024 година излезе конвергентният доклад, започна масово покачване на цените. Август месец 2024 г. приехме Закона за еврото. В него нямаше спирачка, нямаше забрана, нямаше санкция за увеличаване на цените. Реално погледнато, цените в България се застопориха от ноември 2025 година. Това, което направихме ние, август месец тази година, беше да продължим тази забрана с още една година, за да няма икономически необосновано вдигане", обясни земеделският министър.

Според него е необходимо да се установи каква е себестойността на продукцията и къде по веригата се натрупват надценки.

Абровски съобщи, че към съвместните проверки на Министерството на земеделието, Българската агенция по безопасност на храните и Комисията за защита на потребителите е включена и Националната агенция за приходите.

„НАП е е единственият орган в България, който може да ти направи реална разбивка и да ти докаже в тази себестойност колко ти е горивото, колко ти е токът, колко ти е надценката“, добави той.





Абровски обясни, че високата крайна цена на дадена стока не означава непременно, че последният участник във веригата е приложил необоснована надценка. Според него проверките трябва да установят каква е ролята на всеки посредник при формирането на цената.

„Ако аз съм търговска верига, вие сте прекупвач , вие сте втори прекупвач и аз като търговска верига ви контролирам вас. Ако вие продадете със 100% надценка на някого и той продаде на мен с 5% надценка, тогава аз съм вдигнал цените. Но то не е необосновано. Ако обаче той ми го продаде със 100% надценка, това нещо искаме да го проверим“, обясни подробно министърът.

По думите му земеделските производители често се оплакват от посредниците, през които реализират продукцията си. Затова институциите обмислят и допълнителни проверки, които да изяснят практиките при търговията със селскостопански стоки.

Министърът коментира и интервюто на бившия финансов министър Асен Василев в „Здравей, България“. В студиото в сряда председателят на „Продължаваме Промяната“ дойде с кошница с надпис „Грижа“, за да отправи критики към мерките на правителството срещу високите цени, бюджетната политика и доходите на гражданите.





„Вчера Василев направи всичко възможно да обясни как нищо не може да се промени за цените. Ние от „Прогресивна България“ вярваме, че всеки един политик, независимо дали е от управляващите или от опозицията, трябва да полага грижа за българския народ. Останах с впечатлението, че той защитава търговските вериги. Но, все пак ние много добре знаем какво е отношението му към обикновения български гражданин, който трудно свързва двата края“, заяви Абровски.

Министърът на земеделието заяви, че асоциация, обединяваща около 120 млекопреработвателни предприятия, е предложила на големите търговски вериги производителите да доставят продукцията си с до 10% надценка, а търговците да не надвишават 25%. По думите му предложението е било отхвърлено.

„Това нещо, за съжаление, е отказано от големите търговски вериги. На моя въпрос защо, отговорът беше: „Те нямат сметка. Защото независимо на каква цена сложат нашите продукти, те ще се купуват“, заяви Абровски.

Министърът посочи, че българските потребители традиционно предпочитат родните млечни продукти и допълни, че по време на посещение в Люксембург е установил, че прясното мляко в магазин на верига, представена и у нас, е по-евтино. То е струвало 79 цента.

В края на разговора Абровски съобщи, че кухня майка, доставяща храна за топли точки, е била затворена заради нарушения на хигиенните изисквания. По думите му са затворени и два магазина на големи търговски вериги – един в Пазарджик и един в София.